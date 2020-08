Ex-LBBW-Chef Vetter soll neuer Commerzbank-AR-Chef werden

Frankfurt (Reuters) - Trotz massiver Kritik des Großaktionärs Cerberus soll der frühere LBBW-Chef Hans-Jörg Vetter neuer Aufsichtsratschef der Commerzbank werden.

Der Präsidial- und Nominierungsausschuss habe beschlossen, dem zuständigen Gericht die Bestellung von Hans-Jörg Vetter als neues Aufsichtsratsmitglied vorzuschlagen, teilte die Commerzbank am Montag mit. Bei der Sitzung des kompletten Aufsichtsrat stehe die Wahl von Vetter zum Aufsichtsratschef auf der Tagesordnung. Der 67-Jährige müsste im ersten Wahlgang eine Zweidrittelmehrheit erreichen, um gewählt zu werden. ASN000A8U

Zuvor hatte der Commerzbank-Großaktionär Cerberus Stimmung gegen Vetter gemacht, um seine Wahl zu verhindern. "Wir haben ernsthafte Zweifel, dass Hans-Jörg Vetter die richtige Person für diese Aufgabe ist und über die richtige Erfahrung hierfür verfügt", schrieb der Finanzinvestor am Sonntag in einem Brief an die Commerzbank-Aufsichtsräte.