FACEBOOK - Jetzt einsteigen oder Finger weg?

Facebook Inc. - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 245,640 $ (NASDAQ)

Die Facebook-Aktie legte wie viele Technologieaktien von März 2020 bis September 2020 starke eine starke Rally aufs Parkett. Die Aktie kletterte dabei von 137,10 USD bis 26. August auf das aktuelle Allzeithoch bei 304,67 USD. Wenige Tage später näherte sie sich noch einmal diesem Hoch an, schwenkte anschließend aber in eine Konsolidierung in einem symmetrischen Dreieck ein.

Dieses Dreieck erwies sich als Topformation. Am 21. Dezember kam es erstmals zu einem Tagesschlusskurs unterhalb dieser Formation. Nach einem leicht überschießenden Pullback an das Dreieck geriet der Wert am 29. Dezember wieder unter Druck und fiel gestern unter den EMA 200 bei aktuell 251,07 USD. Damit fiel der Titel auf das Tief innerhalb des Dreiecks bei 244,14 USD zurück und damit auch auf den noch offenen Teil des Aufwärtsgaps vom 31. Juli. Dieser Teil liegt zwischen 244,14 und 234,89 USD. Damit hat die Aktie ein erstes wichtige Zwischenziel in der Abwärtsbewegung abgearbeitet.

Noch kein Boden in Sicht

Das Chartbild der Facebook-Aktie macht einen bärischen Eindruck. Zwar kann es nach den deutlichen Verlusten der letzten Tage zunächst zu einer kleinen Erholung kommen, aber anschließend könnte die Aktie in Richtung der alten Allzeithochs bei 224,20 bzw. 218,65 USD abfallen. Ein prozyklisches Kaufsignal ist ein gutes Stück vom aktuellen Kurs entfernt. Dafür müsste die Aktie zumindest über 264,63 USD ansteigen. Dann wäre ein Anstieg in Richtung 289-290 USD möglich.

Zusätzlich lesenswert:

SAP - Erholung der Aktie bekommt Risse

BMW - Neuer Rallyschub möglich

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Facebook-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)