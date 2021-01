FFP2-Maskenproduktion in Deutschland schießt in die Höhe

Berlin (Reuters) - Die Produktion von FFP2-Schutzmasken in Deutschland schießt nach Angaben des Wirtschaftministeriums in die Höhe.

Allein durch staatliche Förderung werde eine Produktionskapazität von 6,6 Milliarden Schutzmasken jährlich angeschoben, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag zu Reuters. Davon entfielen 5,1 Milliarden auf sogenannte OP-Masken, 1,5 Milliarden auf FFP2/3-Masken, die besonders gut gegen das Corona-Virus schützen. Bereits jetzt stünden Kapazitäten für die Produktion von rund 750 Millionen FFP2/3-Masken bereit. Das Ministerium hatte im Frühsommer 2020 dafür zwei Förderprogramme aufgesetzt, um die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten wie aus China zu reduzieren.

Nimmt man auch die nicht geförderten Masken-Produktion von Firmen hinzu, schätzt das Wirtschaftministerium, "dass im Laufe des Jahres 2021 Produktionskapazitäten für zehn Milliarden Masken per anno in Deutschland zusätzlich vorhanden sein werden". Zusätzlich gibt es große Importeure, die weiter Schutzmasken in hohen Stückzahlen aus China einführen. Diese sind meistens deutlich billiger.

Das Gesundheitsministerium teilte deshalb am Montag auf Nachfrage mit, dass es keine Berichte über Versorgungsengpässe gebe. Zur Zeit seien Gutscheine für je zwölf FFP2-Masken an 34,1 Millionen Menschen verschickt worden, die älter seien oder Vorerkrankungen hätten, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn. Die Masken stammen aus einem Ankaufprogramm des Ministeriums von 2020, als man Versorgungsengpässe befürchtet hatte.

Die Frage der Versorgungssicherheit stellte sich jetzt erneut, weil Bund und Länder am Dienstag über eine FFP2-Maskenpflicht etwa im Öffentlichen Nahverkehr oder im Einzelhandel entscheiden wollen. Bayern hatte dies für den ÖPNV bereits eingeführt. Sollte die Regel bundesweit gelten, dürfte sich der Bedarf an diesen Schutzmasken massiv erhöhen. Sie sollen schlechter gegen das Corona-Virus schützende Alltagsmasken aus Stoff oder OP-Masken ersetzen.