Flüchtlingsboot in der Ägais gekentert - Vier Kinder ertrunken

Athen (Reuters) - Vor der griechischen Insel Chios ist ein Schlauchboot mit 27 Flüchtlingen untergegangen.

Dabei kamen vier Kinder zwischen drei und 14 Jahren ums Leben, wie Migrationsminister Notis Mitarachi am Dienstag sagte. 22 Menschen wurden gerettet, eine weitere Person wird vermisst. "Das ist die Realität der Ausbeutung von Flüchtlingen durch kriminelle Banden in der Ägäis", twitterte Mitarachi. "Skrupellose Schmuggler gefährden Leben in überfüllten, nicht seetüchtigen Booten vor Chios."

Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen UNHCR sind in diesem Jahr rund 6.500 Asylsuchende in Griechenland angekommen, die meisten über die nordöstliche Landgrenze zur Türkei. Griechenland ist eine der Hauptrouten, über die Migranten und Flüchtlinge von der Türkei kommend ihren Weg nach Europa suchen.