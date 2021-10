Fluence von OSRAM stellt auf der MJBizCon 2021 Produkte vor, die Cannabiszüchtern durch innovative LED-Technologie helfen, intelligenter zu züchten

Fluence by OSRAM (Fluence), ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, gab heute bekannt, dass es seine Produkte auf der MJBizCon 2021 vorstellen wird, darunter sein leistungsstarkes SPYDR 2h, SPYDR Fang, das wasserdichte RAZR Enclosed und das RAPTR-Top-Licht der nächsten Generation sowie seine neuen Lichtsteuerungen, Wireless Flex Dimming und den SHYFT Light Scheduler.

Nach der Bekanntgabe seiner mehrjährigen globalen Forschungsstudienergebnisse, die die Auswirkungen von Breitspektrum-Beleuchtungslösungen auf Ernteertrag und -qualität demonstrierten, wird Fluence seine innovativen neuen Produkte am MJBizCon-Stand des Unternehmens unter der Nr. C3515 vorführen.

„In unseren kürzlich veröffentlichten Forschungsergebnissen stellte Fluence einen klaren, positiven Einfluss auf den Cannabisertrag, den Cannabinoidgehalt und die allgemeine Pflanzenqualität unter Breitbandbeleuchtung fest“, sagte David Cohen, CEO von Fluence. „Laut dem Bericht über den Stand des Cannabis-Beleuchtungsmarktes für 2021 ist die LED-Nutzung für den Cannabisanbau seit dem ersten Bericht im Jahr 2016 in allen Wachstumsphasen um mehr als 45 Prozent gestiegen. Die Wirksamkeit von LED-Beleuchtungslösungen für den Cannabisanbau ist keine Frage mehr. Züchter haben sich die Leistungsfähigkeit von LEDs zu Eigen gemacht und suchen nach neuen Wegen, um Breitspektrum-Beleuchtungstechnologie zu nutzen, um ihre Anbauumgebung zu optimieren. Die innovativen neuen Produkte von Fluence – basierend auf den neuesten photobiologischen Forschungsergebnissen – werden Landwirten in die Lage versetzen, außergewöhnliche Pflanzenleistungen zu erzielen.“

Zu den neuesten Leuchten von Fluence gehören:

SPYDR 2h: Als Erweiterung der SPYDR-Serie von Fluence – mit Leuchten, die für ein- oder mehrstufige Züchter entwickelt wurden, die den Anbauraum optimieren möchten – produziert der Hochleistungs-SPYDR 2h des Unternehmens einen photosynthetischen Photonenfluss von bis zu 2.080 μmol/s. Unterstützt durch die Ergebnisse der mehrjährigen globalen Forschungsstudien von Fluence, die das Cannabiswachstum bei hohen Lichtintensitäten beobachten, wurde der SPYDR 2h entwickelt, um die Erträge zu maximieren.

Der SPYDR Fang wurde speziell für den Einzelhandelskäufer entwickelt und mit Fluences zuverlässiger, forschungsunterstützter und wissenschaftsgeleiteter Technik gebaut, die von kommerziellen Züchtern auf der ganzen Welt genutzt wird. RAZR Enclosed: Nach seinem Debüt im Juni 2021 ist das RAZR Modular System jetzt IP67 wasserdicht, um extrem nassen und feuchten Umgebungen in einer vertikalen Farm standzuhalten. Die RAZR-Serie ist jetzt auch mit verschiedenen Spektraloptionen erhältlich, darunter breitweißes sowie duales rotes und blaues Licht. Fluence wird die neuesten Funktionen des Systems per Video am MJBizCon-Stand des Unternehmens präsentieren.

„Das leistungsstarke SPYDR 2h von Fluence wird die Art und Weise verändern, wie Cannabiszüchter jede Phase der Pflanzenproduktion angehen“, sagte Jordon Musser, Chief Product Officer von Fluence. „Wir haben unglaubliche Ertrags- und Qualitätskennzahlen bei hohen PPFDs gesehen und freuen uns, mit unseren Züchtern zusammenzuarbeiten, um hochintensive Beleuchtungs- und Anbaustrategien in ihren Betrieb zu integrieren.“

Das Unternehmen wird auch seine innovativen Lichtsteuerungen vorstellen, darunter:

SHYFT: Der in Nordamerika erhältliche Lichtplaner SHYFT von Fluence bietet eine patentierte Photoakklimatisierungsfunktion und eine tägliche Photoperiodensteuerung für 0 bis 10 V LED und dimmbare Leuchtstofflampen. Besuchen Sie auf der MJBizCon den Fluence-Stand, um zu sehen, wie SHYFT jede der Leuchten des Unternehmens steuert, und erleben Sie die fortschrittlichen Lichtsteuerungsfunktionen.

„Die MJBizCon ist die weltweite Bühne für die Vorstellung führender Cannabis-Innovationen und wir freuen uns, mehrere Lösungen vorzustellen, die den globalen Cannabismarkt voranbringen“, sagte Lorrie Schultz, Senior Vice President of Marketing bei Fluence. „Wir freuen uns darauf, unsere neuen Produkte auf der MJBizCon zu präsentieren und zu veranschaulichen, wie Fluence Cannabisanbauern hilft, intelligenter zu züchten.“

Für weitere Informationen zu Fluence, seinen Produkten und Veröffentlichungsterminen der neuesten Lösungen des Unternehmens besuchen Sie das Team auf der MJBizCon vom 20. Oktober 2021 bis 22. Oktober 2021 am Stand Nr. C3515 oder besuchen Sie die Website von Fluence unter www.fluence.science.

Über Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OSRAM und entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Pflanzenproduktion sowie für Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtungslösungen für den globalen Cannabismarkt und engagiert sich dafür, eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Landwirtschaftsbetrieben und Gewächshausanbauern zu ermöglichen. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in der texanischen Hauptstadt Austin, die EMEA-Zentrale befindet sich in Rotterdam in den Niederlanden. Weitere Informationen zu Fluence finden Sie auf www.fluence.science.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211020005413/de/

Kontakt Fluence, Emma Chase

pr@fluencebioengineering.com Tel.: +1 512 917 4319