Flugbranche: Kein Aprilscherz! Ab Mittwoch wird der Steuersatz für Flüge erhöht – Flugbetrieb bei easyJet steht komplett still

Lufthansa & Co haben es aktuell schon mehr als schwer. Ab dem 1.April dürfte sich das ganze Szenario für die Luftfahrtbranche noch weiter verschlimmern. Ab da ändert sich nämlich der Steuersatz für alle Verbindungen. Für Inlandsflüge und Flüge in der EU steigt der Steuersatz für die Airlines von 7,50 Euro auf 13,03 Euro pro verkauftem Ticket, für längere Flüge bis 6000 Kilometer von derzeit 23,43 Euro auf 33,01 Euro und für Langstreckenflüge von 42,18 Euro auf 59,43 Euro. Diese Regelung ist Teil des schwarz-roten Klimapakets und soll Fliegen unattraktiver machen. Allerdings ist offen, in welchem Umfang die Aufschläge an die Fluggäste weitergegeben werden.

Die neuen Steuersätze dürften die Situation bei der Lufthansa mit Sicherheut nicht einfach er machen. Unabhängig von den neuen Steuern hat easyJet den Flugbetrieb vorerst komplett eingestellt.

Die britische Fluggesellschaft lässt wegen der Corona-Pandemie ab Montag ihre gesamte Flotte am Boden. Bereits zuvor hatte die Airline ihren Flugverkehr infolge der Grenzschließungen und Reisebeschränkungen stark eingeschränkt. Easyjet führte nach eigenen Angaben bis Sonntag noch über 650 Rückführungsflüge durch und brachte mehr als 45 000 Kunden nach Hause. „Wir werden weiterhin mit Regierungsbehörden zusammenarbeiten, um zusätzliche Rückführungsflüge nach Bedarf durchzuführen“, teilte das Unternehmen mit. Wann die kommerziellen Flüge wieder aufgenommen werden können, sei noch nicht absehbar.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Dmitry Birin / Shutterstock.com

