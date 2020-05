Fondsmanager Peter Rieth: „Beim ODDO BHF Polaris Moderate möchten wir Kursverluste vermeiden“

Fondsmanager

Peter Rieth kam im Jahr 1995 zur ODDO BHF Gruppe und arbeitet seit dem Jahr 2007 als Analyst und Fondsmanager beim ODDO BHF Trust. Mit seinen Kollegen betreut er unter anderem die Multi-Asset-Fonds der Polaris-Reihe, zu denen auch der ODDO BHF Polaris Moderate gehört. Rieth hat Betriebswirtschaftslehre studiert und interessierte sich bereits als Jugendlicher für die Börse.

„Der ODDO BHF Polaris Moderate soll Anlegern eine Alternative zum Sparbuch oder Festgeld bieten, mit dem sie den ersten Schritt in die Fondswelt wagen können“, sagt Rieth. „Daher möchten wir die Risiken im Griff behalten und keine großen Kursverluste erleiden“. Nach Kosten strebt Rieth eine positive Rendite an und möchte im Schnitt zwei Prozentpunkte mehr verdienen als der Geldmarktzins.

Rieth kann beim ODDO BHF Polaris Moderate flexibel in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und liquide Mittel investieren. Im Schnitt liegt seine Aktienquote meist zwischen 20 und 30 Prozent. Dort sucht er in Europa und den USA nach gering verschuldeten Unternehmen, die von strukturellen Trends profitieren und ihre Umsätze und Gewinne schwankungsarm steigern können. Bei Anleihen, die in der Regel 60 Prozent vom Portfolio ausmachen, kann er ebenfalls flexibel investieren, hält aber meist Unternehmensanleihen mit guter Bonität (Rating: AAA bis BBB). Sogenannte Non-Investment-Grade-Anleihen (Rating: BB und tiefer) kann er bis zu zehn Prozent beimischen. Rohstoffe „spielt“ er meist über Gold und die Kasse nutzt er als strategische Reserve, um günstige Kaufgelegenheiten zu nutzen.

Rieth hält rund 30 Einzelaktien, zu denen vor allem Qualitätsaktien wie Alphabet, Nestlé und Roche zählen und die zu über 50 Prozent aus den Bereichen IT, Gesundheit und Konsum stammen. Jüngst ist er aber auch vorsichtig in zyklischere Werte wie BASF und Booking.com eingestiegen. Im Bondportfolio hält Rieth rund 250 Einzelwerte, die er jüngst um einige attraktive neu emittierte Corporate Bonds von Air Liquide oder Unilever aufgestockt hat.

Über ein-, drei-, fünf- und zehn Jahre zählt der ODDO BHF Polaris Moderate konstant zu den besten defensiven Mischfonds. Im Mai hat €uro fondsxpress ihn für sein sehr gutes Rendite-Risiko-Profil in den vergangenen vier Jahren auf FondsNote 1 hochgestuft.

Gut geeignet für vorsichtige Anleger, die ihre Aktienquote mit einem aktiv gemanagten Fonds moderat erhöhen wollen.

