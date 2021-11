Fortum implementiert Hansen Trade zur Unterstützung von Marktoperationen der nordischen Gebiete

Hansen Technologies (ASX:HSN) meldet den Ausbau der Partnerschaft mit dem langjährigen Kunden Fortum. Im Rahmen der Vereinbarung wird Fortum, ein europäisches Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern, Hansen Trade für den Regelenergiemarkt (mFRR) und die aFRR-Aktivitäten in seinen zum Kerngeschäft gehörenden Anlagen in Schweden und Finnland einsetzen und die Möglichkeit haben, die Nutzung auf seine Uniper-Anlagen in der nordischen Region auszudehnen.

Vor dem Hintergrund, dass der cloudbasierte automatisierter Handel der beste Weg in die Zukunft für Energie- und Versorgungsunternehmen ist, kann Fortum mithilfe dieser Lösung die Regelenergie- und FRR-Gebote automatisieren und die täglichen Handelsabläufe straffen. Hansen Trade setzt sich auf den nordischen Märkten immer mehr durch und nun setzt auch Fortum die hochmoderne Lösung ein, die durch Implementierung einer Zero-Touch-Automatisierung kostspielige, manuelle Eingriffe ersetzen kann. Als cloudbasierte SaaS-Lösung wird Hansen Trade den Flexibilitäts- und Skalierbarkeitsanforderungen mit Blick auf die Komplexität des Energiehandelsmarktes in vollem Umfang gerecht.

Baard Eilertsen, Head of Markets and Dispatch, Fortum, kommentierte: „Ein wichtiges Kriterium für den Ausbau des Geschäfts von Fortum ist die von unseren vertrauenswürdigen Partnern gebotene Sicherheit, untermauert durch eine beeindruckende Erfolgsbilanz exzellenter Serviceleistungen. Mit Blick auf die mehr als ein Jahrzehnt währenden hervorragenden Leistungen und den Impuls zur Automatisierung unserer Abläufe war die Entscheidung relativ einfach, unsere Beziehung mit Hansen durch die Implementierung der Lösung Hansen Trade weiter zu vertiefen.“

Scott Weir, Regional President, EMEA, Hansen Technologies, führte aus: „Wir sind bei Hansen der festen Überzeugung, dass automatisierte Systeme zu vorteilhaften Ergebnissen hinsichtlich der Optimierung für Energie- und Versorgungsunternehmen führen können. Während Fortum die Chancen einer dynamischen, sich ständig weiterentwickelnden Branche nutzt, freuen wir uns sehr, das Unternehmen zu unterstützen und unsere Beziehung zu vertiefen – gestützt auf Hansen Trade und unsere Fähigkeit, Energieunternehmen bei der Steigerung der Effizienz zu helfen.“

Über Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX:HSN) ist ein führender, global aufgestellter Anbieter von Software und Services für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Software-Portfolio unterstützt Hansen mehr als 550 Kunden in über 80 Ländern bei der Entwicklung, dem Verkauf und der Bereitstellung neuer Produkte und Services, der Verwaltung und Analyse von Kundendaten sowie der Steuerung wichtiger Ertragsmanagement- und Kundensupportprozesse.

Über Fortum

Fortum ist ein europäisches Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Wir versorgen unsere Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Kälte sowie mit intelligenten Lösungen zur Verbesserung der Ressourceneffizienz. Zusammen mit unserer Tochtergesellschaft Uniper sind wir der drittgrößte Produzent von CO2-freiem Strom in Europa. Mit fast 20.000 Mitarbeitenden und einer konsolidierten Bilanz von ca. 60 Mrd. Euro haben wir die Größe, Kompetenz und Ressourcen, um zu wachsen und die Energiewende voranzutreiben.

Die Aktie von Fortum ist an der Nasdaq Helsinki und die Aktie von Uniper an der Frankfurter Börse notiert. www.fortum.com

