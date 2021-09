FRAPORT - Aktie ist eingeklemmt zwischen den EMAs

Fraport AG - WKN: 577330 - ISIN: DE0005773303 - Kurs: 55,180 € (XETRA)

Die Aktie von Fraport dockte nach der Analyse im Juli noch einmal an der Widerstandszone zwischen 61,12 und 61,50 EUR an, scheiterte aber klar und fiel anschließend, wie mit dem grauen Pfeil skizziert, bis an den EMA200 zurück. Dort stieß der MDAX-Titel sich wieder zur Oberseite ab. Doch der EMA50 deckelt den Kurs seit Wochen.

Kurzfristig ist die Lage damit neutral, wenngleich eine mittelfristige Aufwärtstrendvariante von den Bullen immer noch verteidigt wird. Erst über 58 EUR wäre mit Dynamik in Richtung 61,12 bis 61,50 EUR zu rechnen. Darüber bleibt es bei der blauen Variante eines Anstiegs in Richtung 64,76 und 68,34 (Gap-Close). Kurse unter 52,40 EUR wären dagegen negativ zu werten und die Aktie könnte in Richtung 49,06 EUR fallen.

Unter fundamentalen Aspekten dürfte das Jahr 2021 noch ein Minus bringen, erst 2022 rechnen Analysten mit einer Rückkehr in die Gewinnzone. Das Ergebnis könnte sich dann wieder in Richtung 2,90 EUR je Aktie verbessern.

Fazit: Die Fraport-Aktie versucht sich an einer Stabilisierung, die Muster sind aber sehr fragil. Es empfiehlt sich in der aktuellen Situation Dynamik zur Oberseite abzuwarten und eher prozyklisch zu agieren. Vor allen Dingen die Zone zwischen 61,12 und 61,50 EUR ist wichtig.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,68 2,04 2,95 Ergebnis je Aktie in EUR -7,12 -0,40 2,87 KGV - - 19 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Fraport-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)