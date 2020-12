FREENET - Der erste Schritt ist getan

freenet AG - WKN: A0Z2ZZ - ISIN: DE000A0Z2ZZ5 - Kurs: 17,530 € (XETRA)

Rund einen Monat nach der Besprechung der Freenet-Aktie kann man festhalten: Der Wert hat sich bislang exzellent am grauen Prognosepfeil orientiert. Ausgehend von der Marke bei 17,70 EUR konsolidierte der Titel, das Abwärtsmomentum fiel aber sehr überschaubar aus.

Ausgehend vom Wochentief erholte sich der Wert in den vergangenen Tagen deutlich, womit eine klar bullische Wochenkerze im Chart erkennbar ist. Für ein prozyklisches Kaufsignal muss der TecDAX-Titel nun auch die Hürde bei 17,70 EUR hinter sich lassen. In diesem Fall könnte Teil 2 des Novemberszenarios eintreten und der Wert das Augusthoch bei 18,99 EUR ansteuern. Erst darüber würde sich auch das mittelfristige Chartbild etwas bessern.

Auf der Unterseite richtet sich der Blick zunächst auf das Wochentief bei 16,55 EUR, unter dem man Positionen im Falle eines Ausbruchs zur Oberseite absichern könnte. Ein Bruch dieser Marke könnte Abgaben auf 16,12 EUR und darunter 15,12 EUR nach sich ziehen.

Fundamental betrachtet könnte der Wert im kommenden Jahr unter Dividendenaspekten wieder interessant werden. Die Dividende für 2019 wurde gestrichen, Analysten erwarten eine Rückkehr zu hohen Ausschüttungen. Warburg Research rechnen beispielsweise für 2020 und 2021 mit einer Ausschüttung von 1,60 EUR je Aktie, 2022 könnte sie 1,65 EUR je Aktie betragen. Zwar wächst Freenet kaum mehr, der Cashflow von rund 2,70 EUR je Aktie ist aber beeindruckend. Zudem ist die Bewertung mit KGVs um die 10 in Ordnung.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 2,93 2,61 2,63 Ergebnis je Aktie in EUR 1,49 1,86 1,84 KGV 12 9 10 Dividende je Aktie in EUR 0,00 1,55 1,57 Dividendenrendite 0,00 % 8,86 % 8,97 % *e = erwartet

Freenet-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)