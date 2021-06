FREENET - Gleich noch ein Kurssprung?

freenet AG - WKN: A0Z2ZZ - ISIN: DE000A0Z2ZZ5 - Kurs: 22,790 € (XETRA)

In den letzten Wochen und Monaten hatte die Aktie von Freenet Kursziele und Hürden bei 18,99 EUR, 20,52 EUR, 21,60 EUR und zuletzt die 138,2 %-Projektion der ersten großen Kaufwelle aus dem vergangenen Jahr bei 22,59 EUR erreicht und überschritten.

Freenet Chartanalyse (Wochenchart)Nächste große Hürde bei 23,87 EUR

Diesem steilen Aufwärtstrend könnte jetzt mit dem Anstieg über das Projektionsziel bei 23,02 EUR ein weiteres Kapitel folgen. In diesem Fall wäre der Widerstands- bzw. Kurszielclusterbereich am 2017er Zwischentief bei 23,87 EUR das nächste große Etappenziel.

An dieser starken Widerstandsmarke könnte die Aktie dann in eine mehrwöchige Korrektur übergehen und einen großen, bullischen Pullback an die übergeordnete Ausbruchsmarke bei 21,60 EUR vollziehen. Sollte der Bereich um 24,00 EUR später überschritten werden, dürfte sich die Rally auch langfristig fortsetzen und könnte bis 25,81 EUR führen.

Derzeit würde erst ein Unterschreiten des Zwischentiefs bei 22,32 EUR für eine deutlichere Korrektur sprechen. Aber spätestens an der 21,60 EUR-Marke sollten die Bullen wieder eingreifen und den soliden Aufwärtstrend von dort aus fortsetzen.

Freenet AG Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)