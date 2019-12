FRESENIUS MC - Fehlausbruch?

Fresenius Medical Care KGaA - WKN: 578580 - ISIN: DE0005785802 - Kurs: 65,640 € (XETRA)

Die heutigen Kursverluste in der Fresenius-Medical-Care-Aktie verhelfen der Aktie nicht nur zum unrühmlichen ersten Platz der größten Verlierern im Dax, sondern sorgen kurzfristig auch für neu aufkommende Bedenken. Erst am Freitag schaffte es die Aktie über die seit November deckelnde Abwärtstrendlinie. Damit schickte sich FMC an, die laufende Flaggenkonsolidierung noch vor dem Jahreswechsel zu beenden. Der Ausbruch nach oben konnte zwar per Tagesschlusskurs bestätigt werden, heute fehlt es jedoch an Anschlusskäufen. Stattdessen macht die Aktie einen Pullback zurück an die alten Ausbruchsniveaus, wo es Intraday zumindest moderate Käufe gibt.

Als Drama sind die heutigen Kursverluste in der Fresenius-Medical-Care-Aktie noch nicht zu sehen, auch wenn es für die Käufer hätte besser laufen können. Noch überwiegt der Optimismus, dass die Konsolidierung der letzten Wochen beendet sein könnte. Trifft dies zu, wären in den nächsten Tagen und Wochen Gewinne auf 72-73 EUR und den dortigen Widerstandsbereich möglich.

Bullischer Fehlausbruch als Alternative!

Die Alternative zu diesem bullischen Szenario ist ein Fehlausbruch aus der aktuellen Flaggenformation nach oben. Leider bleiben die Risiken für eine solche Entwicklung mit den heutigen Kursverlusten zumindest ansatzweise erhalten. Spätestens wenn es zu einem neuen Tief unterhalb von 63,80 EUR kommt, kann nicht mehr von einer neuen Kaufwelle in FMC ausgegangen werden. Stattdessen muss man sich als Anleger Sorgen um eine Korrekturausdehnung machen. Im Rahmen einer solchen dürfte das noch offene Aufwärtsgap vom 29. Oktober im Preisbereich ab 61,50 EUR eine gewisse Anziehungskraft haben. Wichtig für die Bullen wird unterhalb dessen auch noch der Unterstützungsbereich beginnend ab ca. 58 EUR, der der Aktie ab August Halt gegeben hat.

Fresenius MC Aktie

