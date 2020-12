FRESENIUS SE - Das sieht konstruktiv aus

Fresenius SE & Co. KGaA - WKN: 578560 - ISIN: DE0005785604 - Kurs: 38,910 € (XETRA)

Seit der jüngsten Betrachtung aus der ersten Novemberhälfte ("FRESENIUS SE - Unterstützung als Sprungbrett") ist die Aktie nicht mehr per Tagesschluss unter die damals angesprochene Unterstützung in Form des EMA50 im Tageschart gefallen, so richtig Aufwärtsdruck kam allerdings bislang (noch) nicht in die Aktie.

Chancen sind intakt

Die Käufer haben dennoch weiter alle Chancen für einen Anstieg in den Bereich um 40 EUR - potenziell deutlich höher - so lange der EMA50 nicht per Tagesschluss unterboten wird. Bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter nordwärts bei Fresenius SE. Oberhalb des EMA200 würde sogar weiteres Rallypotenzial Richtung 44,00 EUR generiert werden.

Fresenius SE Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)