FRESENIUS SE - Der zweite Anlauf

Fresenius SE & Co. KGaA - WKN: 578560 - ISIN: DE0005785604 - Kurs: 43,570 € (XETRA)

Die ohnehin schon steile Erholung bei Fresenius SE wurde Mitte Mai durch den Ausbruch aus einem aufwärtsgerichteten Kanal nochmals beschleunigt und der Widerstand bei 45,88 EUR angelaufen. Dort scheiterten die Käufer und es schloss sich eine Zwischenkorrektur an den Support bei 40,45 EUR an, der am Montag klar verteidigt und von den Bullen zum Einstieg genutzt wurde. Dennoch hat der Abverkauf an die 40,45 EUR-Marke bärische Spuren hinterlassen und das Aufwärtspotenzial zunächst limitiert.

Entscheidung an der 45,88 EUR-Marke

Gestern erreichte der Wert bereits die Oberseite des Aufwärtstrendkanals und dürfte bei einem Sprung über diesen diagonalen Widerstand direkt bis 45,88 EUR klettern. Allerdings könnte der Aufwärtstrend in diesem Bereich enden und eine weitere Verkaufswelle bis 40,45 EUR belasten. Ein erstes klares Zeichen für einen solchen Verlauf wäre das Unterschreiten der 42,00 EUR-Marke. Letztlich könnte es dann sogar zu einem Abverkauf bis an den Bereich um 38,00 EUR kommen.

Gelingt den Bullen dagegen der nachhaltige und dynamische Ausbruch über 45,88 EUR, könnte die Fresenius-Aktie in den nächsten Wochen bis 47,92 EUR und darüber bereits bis 51,55 und 52,39 EUR ansteigen.

Fresenius SE Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)