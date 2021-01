GAMESTOP - Aktie explodiert nachbörslich um 57%

Gamestop Corp. - WKN: A0HGDX - ISIN: US36467W1099 - Kurs: 147,980 $ (NYSE)

An dem Beispiel sieht man sehr schön, dass das Spekulieren auf fallende Kurse gefährlich sein kann. Sehr gefährlich. Mit der zugrundeliegenden fundamentalen Lage des Unternehmens hat dieser Kursanstieg nichts zu tun. Hintergrund ist vielmehr ein Shortsqueeze. Unter anderem der Hedgefonds Melvin Capital, der ein großes Shortbook besitzt, ist Treiber dieser Kursexplosion. Ein "Big Boy", der sich mit dieser Shortposition in eine Zwangssituation manövriert hat. Jeder Anstieg in der Aktie ist ein Verlust für den Fonds. Ab einem bestimmten Punkt muss er seine Shorts zurückkaufen. Zu egal welchem Preis. Andere Marktteilnehmer, im vorliegenden Fall vor allem Retail Trader (Privatanleger), machen sich die Notlage des Fonds zunutze und kaufen die Aktie und erhöhen damit den Preis, zu dem der Fonds zurückkaufen muss.

Wenn Großanleger Shorts aufbauen, berechnen sie im Vorfeld genau, wie lange es dauert, die Position zu covern. Je nach Größe der Position Tage bis Wochen. Wenn wider Erwarten aber eine solch explosive Dynamik entsteht, wie bei Gamestop, sind die ursprünglichen Kalkulationen Makulatur.

Gamestop Corp.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)