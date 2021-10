GE: Umsatz leicht unter den Erwartungen, bereinigter Gewinn drüber – Aktie legt zu

Obwohl General Electric nicht in allen Punkten die Schätzungen der Experten überboten hat, wird das heute veröffentlichte Zahlenwerk freundlich von den Anlegern aufgenommen. Kurz vor dem US-Börsenstart liegt das Papier klar über 1 Prozent im Plus.

Umsatz leicht unter den Erwartungen

Der Siemens-Rivale General Electric (GE) hat seine Jahresziele nach einem besser als erwartet ausgefallenen dritten Quartal angehoben. In den drei Monaten bis Ende September stieg der bereinigte Gewinn im Jahresvergleich um 55 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar (1,1 Mrd Euro), wie GE am Dienstag in Boston mitteilte. Damit wurden die Vorhersagen der meisten Analysten übertroffen. Die Erlöse fielen jedoch um knapp ein Prozent auf 18,4 Milliarden Dollar. Hier hatten die Experten mit einem Wert von 19,3 Milliarden Dollar gerechnet.

Besonders in der Luftfahrtsparte verdiente der US-Industriekonzern dank starker Geschäftszuwächse durch die Erholung der Branche von der Corona-Krise deutlich besser. Für das Gesamtjahr 2021 stellt GE nun ein Ergebnis von 1,8 bis 2,1 Dollar pro Aktie in Aussicht. Zuvor hatte die Prognose bei 1,2 bis 2,0 Dollar gelegen. Die Aktie legte vorbörslich leicht zu. GE warnte allerdings vor anhaltenden Lieferkettenproblemen, die zu Komplikationen führen könnten.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: testing / Shutterstock.com