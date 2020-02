GERRESHEIMER - Eine Range bestimmt das Kursgeschehen

Gerresheimer AG - WKN: A0LD6E - ISIN: DE000A0LD6E6 - Kurs: 70,000 € (XETRA)

Der Verpackungsspezialist Gerresheimer hat heute Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 vorgelegt. Der Umsatz stieg nur leicht von 1,365 Mrd. EUR auf 1,397 Mrd. EUR. Analysten hatten mit Erlösen in einer Höhe von 1,42 Mrd. EUR gerechnet. Das währungsbereinigte operative EBITDA lag 2019 bei 292,8 Mio. EUR, stagnierte damit nahezu. Da der Partner Sanofi ein Diabetes-Projekt stoppte, führte dies auch bei Gerresheimer zu Negativeffekten. Gerresheimer fielen Umsatzerlöse von 17,3 Mio. EUR weg, auch das EBITDA wurde in diesem Ausmaß negativ betroffen. Zusätzlich traten Belastungen beim EBITDA von 9,2 Mio. EUR auf. Es fiel auch ein Wertminderungsaufwand von 116,7 Mio. EUR an.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

Für das Jahr 2020 stellt das Management von Gerresheimer ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Damit dürfte die Analystenprognose von 1,48 Mrd. EUR nicht erreicht werden. Die bereinigte EBITDA-Marge wird bei rund 21 % erwartet, die Investitionen dürften rund 12 % der Umsatzerlöse ausmachen. In den Folgejahren soll der Umsatz weiterhin im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, die EBITDA-Marge soll sich in Richtung 23 % verbessern. Das jährliche Investitionsvolumen wird zwischen 8 und 10 % der Umsatzerlöse erwartet.

Charttechnisch bewertet bestimmt seit Monaten eine riesige Handelsrange das Kursgeschehen bei dem MDAX-Titel. Sie erstreckt sich zwischen 74,80 und 61,95 EUR. Erst ein Ausbruch aus dieser Handelsspanne generiert neue Signale. Um 70 EUR liegt ein vorgeschalteter Support. Über 74,80 EUR wären 80,25 EUR erreichbar. Unter 61,95 EUR entstehen Verkaufssignale mit Zielen bei 56,50 und 51,10 EUR. Aufgrund der fundamentalen Stagnation ist ein schnelles Ende der Seitwärtstendenz eher nicht zu erwarten.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 1,42 1,48 1,56 Ergebnis je Aktie in EUR 6,37 2,99 3,66 KGV 11 23 19 Dividende je Aktie in EUR 1,20 1,23 1,28 Dividendenrendite 1,73 % 1,77 % 1,84 % *e = erwartet

Gerresheimer-Aktie

Godmode PRO wird 2 Jahre alt und das feiern wir mit einem besonderen Geschenk für Sie! Sie erhalten 20 % Rabatt auf Guidants PROmax - der exklusive Trading-Service mit vollem Leistungsumfang auf Guidants. Übrigens: Godmode PRO ist Teil von Guidants PROmax - jetzt wechseln und sparen! Rabattcode: GPROX2(gültig für einen Neuabschluss eines Dreimonatsabos und bis 29. Februar)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)