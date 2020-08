Gewinn der BayernLB bricht ein - Weitere 400 Jobs auf der Kippe

Frankfurt (Reuters) - Die BayernLB hat im ersten Halbjahr wegen einer höheren Risikovorsorge in Corona-Zeiten weniger verdient.

Das Ergebnis vor Steuern halbierte sich auf 158 (Vorjahr: 316) Millionen Euro, wie die Landesbank am Freitag mitteilte. Das Konzernergebnis nach Steuern fiel sogar um zwei Drittel auf 101 (295) Millionen Euro. Zugleich bezifferte die BayernLB erstmals, wie viele weitere Jobs im Rahmen des Konzernumbaus wegfallen sollen. Rund 400 Arbeitsplätze stehen auf der Kippe.

Die BayernLB will sich in den nächsten Jahren weitgehend aus dem Kapitalmarktgeschäft zurückziehen und sich noch stärker auf ihre Online-Tochter DKB konzentrieren. Im Rahmen der Umbaupläne hatte die Bank im Dezember den Wegfall von 400 Stellen bekanntgegeben und zugleich erklärt, in den kommenden Monaten den Umfang weiterer Stellenstreichungen auszuarbeiten. Am Freitag kündigte sie an, der Arbeitsplatzabbau werde sich voraussichtlich nochmals in einer ähnlichen Größenordnung bewegen. Der Abbau werde sozialverträglich erfolgen, betriebsbedingte Kündigungen habe die BayernLB bis Herbst 2022 ausgeschlossen. Der Großteil der Arbeitsplätze dürfte in der Kernbank wegfallen, die Ende Juni rund 3400 Mitarbeiter zählt.