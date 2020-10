Gilead Siences: US-Arzneimittelbehörde lässt Remdesivir offiziell als Medikament gegen Corona zu – Aktie erhält vorbörslichen Schub

Ein weiterer Meilenstein im Kampf gegen Corona und vor allem für den US-Pharma-Hersteller Gilead Siences: Die US-Arzneimittelbehörde hat das Medikament Remdesivir zur Behandlung von Covid-19-Erkankungen nun offiziell zugelassen. Seit Mai hatte das Mittel in den USA bereits eine Notfallzulassung, nun ist es dort das erste offiziell zur Behandlung von Covid-19-Patienten zugelassene Medikament. Die FDA sprach von einem „Meilenstein in der Pandemie“.

In Europa hatte das Mittel im Juli als erstes Medikament eine Zulassung unter Auflagen zur spezifischen Behandlung von bestimmten Covid-19-Patienten erhalten.

Für die Aktie hat diese Meldung im heutigen Handel einen Schub bedeutet und den Kurs im Xetra-Handel in der Spitze bis knapp an die Marke von 55 Euro klettern lassen. Derzeit befindet sich das Papier noch mit einem Plus von knapp 5,7 Prozent bei 53,40 Euro. Im vorbörslichen US-Handel notiert die Aktie mit einem Plus von 4 Prozent bei etwa 63 Dollar.

Remdesivir wird bei schweren Verläufen eingesetzt

Das Mittel sei geeignet für Menschen, die mindestens 12 Jahre alt und mindestens 40 Kilogramm schwer seien, und solle nur bei schwereren Verläufen und von medizinischen Experten verabreicht werden, teilte der Hersteller mit.

Den Angaben der US-Arzneimittelbehörde FDA zufolge kann Remdesivir die Dauer der durch die Infektion mit dem Coronavirus hervorgerufenen Erkrankung verkürzen. Dies sei hinreichend nachgewiesen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte vergangene Woche allerdings mitgeteilt, dass mehrere in weltweiten Testreihen überprüfte, potenzielle Corona-Medikamente wenig oder keinen Nutzen gezeigt hätten. Darunter war auch Remdesivir. Die Daten der von der WHO koordinierten Solidaritätsstudie waren allerdings noch in keinem begutachteten Fachjournal erschienen und von Wissenschaftlern geprüft worden.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Sundry Photography / shutterstock.com

