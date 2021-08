Global Fashion Group: Onlinemodehändler mit anhaltend starkem Wachstum – Aktie bewegt sich jedoch bereits auf hohem Niveau

Eine anhaltend hohe Nachfrage beim Online-Shopping hat sich beim Onlinemodehändler Global Fashion Group positiv ausgewirkt. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 18,2 Prozent auf gut 397 Millionen Euro, wie der auf Onlineshops in Schwellenländern spezialisierte Konzern am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Wachstum rund 24 Prozent und lag damit fast auf dem Niveau des Vorquartals. Dabei wurden zwei Millionen neue Kunden über alle Plattformen hinweg gewonnen. Damit verfügt die Global Fashion Group über insgesamt 17 Millionen aktive Kunden, knapp 16 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg leicht von 9,5 Millionen auf 11,6 Millionen Euro. Der Nettoverlust wurde hingegen mit 17,5 Millionen Euro verdoppelt. Die Jahresprognose bekräftigte das im SDax notierte Unternehmen: So will der Onlinehändler 2021 einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro erreichen und sein bereinigtes operatives Ergebnis moderat verbessern.

onvista-Redaktion: Die Corona-Pandemie hat den Trend zum Online-Shopping deutlich verstärkt und das hat sich auch bei den Geschäften der Global Fashion Group bemerkbar gemacht. Der starke Wachstumstrend bleibt intakt, allerdings schreibt das Unternehmen noch rote Zahlen, was bei Wachstumswerten in einem relativ frühen Stadium jedoch nicht ungewöhnlich ist.

An der Börse hat man die günstige Marktlage seit dem Corona-Crash jedoch bereits honoriert und die Aktie ist hoch bewertet. Seit Anfang 2021 zeichnet sich ein erstes Top ab und der Kurs läuft seitswärts. Eine Korrektur wird in den nächsten Monaten wahrscheinlicher, ein Einstieg bietet sich derzeit nicht an.

