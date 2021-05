GME: Die Reddit-Trader lassen nicht locker – doch auch fundamental tut sich was – Gamestop launcht NFT-Website und sorgt für Kurs-Euphorie

Es ist nun schon eine ganze Weile her, dass die Gamestop-Aktie als Gegenstand des Kräftemessens zwischen einer Reddit-Kleinanleger-Armee und Hedgefonds zu extrem hohen Kursen gejagt worden ist. Im Februar 2021 ist die Aktie auf ein Rekordhoch von knapp 500 Dollar geflogen, nur um dann wieder bis auf 40 Dollar einzubrechen - ein Kurswert, der immer noch dem 10-fachen der Bewertung entsprochen hat, den die Aktie noch im Sommer 2020 inne hatte, als die Social-Media-Bewegung ihren Anfang genommen hatte. Das war jedoch noch nicht das Ende, denn im März stieg die Aktie erneut bis auf gut 250 Dollar, um anschließend in einen Seitwärtskanal zu laufen, der sich etwa zwischen 140 und 180 Dollar bewegt hat.

Die Reddit-Community zeigt große Ausdauer

Anfangs haben die meisten Marktbeobachter es nicht für möglich gehalten, dass sich das Momentum der Internet-Bewegung, die die Aktie gegen die enormen Shortpositionen am Markt - größtenteils durch Hedgefonds wie Melvin Capital platziert - gehalten hat, so lange aufrecht erhalten konnte. Doch die Aktivität in den Reddit-Boards ist immer noch groß und viele der Trader hoffen weiterhin auf den nächsten Short-Squeeze, der die Aktie in in die Höhe katapultieren soll. Unter den Reddit-Tradern wird vermutet, dass Hedgefonds Aktien wie Gamestop und AMC Entertainment weiterhin massiv shorten. Die Analystenstimmung gegenüber den Unternehmen bleibt sehr skeptisch, die Geschäftsmodelle sind in den Augen der professionellen Marktakteure zum Scheitern verurteilt. Doch die Reddit-Community bleibt bisher ebenfalls hartnäckig.

Im gestrigen US-Handel ist die GME-Aktie bis Handelsschluss um über 16 Prozent gestiegen, konnte damit die Marke von 200 Dollar erneut knacken und ist aus dem Trendkanal, der sich seit März herausgebildet hatte, nach oben ausgebrochen. Auf Reddit hat dies hohe Wellen geschlagen und anhand der vielen Kommentare und Interaktionen auf den verschiedenen Boards wie das weltbekannt gewordene „wallstreetbets“ zeigt sich, wie viele private Investoren immer noch in der GME-Aktie involviert sind.

Nicht nur spekulative Gründe treiben den Kurs

Das anhaltende Interesse an der Gamestop-Aktie hat jedoch nicht nur spekulative Gründe. Auch auf der fundamentalen Ebene tut sich beim Videospielehändler einiges, denn der bald neue Chef Ryan Cowen sorgt für eine Menge frischen Wind. Cowen hat bereits vor der Reddit-Manie mehr als 10 Prozent der GME-Anteile erworben und hat große Pläne mit dem Unternehmen. Cowen, der Co-Gründer und Ex-CEO von Chewy, einem US-Onlinehändler für Tiernahrung, welchen er 2017 für 3 Milliarden Dollar verkauft hatte, will Gamestop für die Onlinewelt rüsten und das veraltete Geschäftsmodell in den digitalen Bereich verlagern. Sein Erfolg mit Chevy bringt ihm aus Sicht vieler Investoren die nötige Erfahrung, um auch Gamestop wieder zu einem rentablen Geschäft zu machen.

Er wird zwar erst im Juni den Vorstandsvorsitz von GME erhalten, hat jedoch bereits einige Veränderungen vorgenommen und die Führungsebene durch ehemalige Mitarbeiter, unter anderem von Chevy, ersetzt. Früher in diesem Jahr hat Gamestop zudem die lukrative Bewertung der Aktie genutzt und Anteile im Wert von einer halben Milliarde Dollar verkauft, um Kapital für den Umbau des Unternehmens zu bekommen.

Dass es tatsächlich voran geht, hat jedoch vor allem eine heute veröffentlichte neue Unterseite von Gamestop, nft.gamestop.com, gezeigt, die wohl für den Hauptteil der jüngsten Rally verantwortlich sein dürfte. Wie es aussieht, springt Gamestop auf das Hype-Thema NFTs auf, einem Bereich innerhalb des Krypto-Sektors, der es ermöglicht, einzigartige Vermögenswerte digital abzubilden oder direkt digitale Vermögenswerte zu erzeugen. Eine Technologie, die vor allem für den Gaming-Bereich extrem vielversprechend ist, da es so möglich wird, sogar einzelne Gegenstände aus Videospielen digital greifbar und vor allem übertragbar zu machen und dabei eine echte Seltenheit zu erzeugen.

Die Seite enthält bisher nur wenig Informationen, bis auf eine animierte Grafik und dem Slogan „Power to the Players. Power to the Creators. Power to the Collectors.“, sowie ein Rekrutierungshinweis für Blockchain-Programmierer, Designer, Gamer, Vermarkter und Communitiy-Manager. Bisher hat Gamestop also noch nicht bekannt gegeben in welcher Form man sich genau im Bereich NFTs engagieren möchte, doch ein Usecase fürs Gaming ist offensichtlich.

Was bedeutet das für die Anleger?

Der neue Mann am Steuer, Ryan Cowen, meint es also ernst mit Gamestop und will das Geschäft zukunftsfähig machen. Dass ihm das gelingt ist nicht ausgeschlossen, dürfte jedoch eine große Herausforderung werden. Der nun angedeutete Schritt in Richtung NFTs und damit einem Zukunftsbereich in der Gaming-Branche ist jedoch bereits ein Vorstoß in die richtige Richtung. Jedoch sollte man als interessierter Anleger vor allem auf die Marktkapitalisierung schauen. Mit derzeit 12,7 Milliarden Dollar ist die Gamestop-Aktie extrem hoch bewertet. Selbst wenn die Firma komplett umgekrempelt wird und in Zukunftsbereiche vorstoßen kann, ist fraglich ob eine höhere Bewertung als jetzt gerechtfertigt wäre. Gelinde gesagt ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt das Optimalszenario für die Zukunft eingepreist - getrieben zu einem großen Teil durch Spekulanten, deren langfristige Absichten für das Unternehmen zweifelhaft sind. Denn man darf nicht vergessen, dass es der Reddit-Community nicht wirklich um Gamestop geht, sondern um das Auflehnen gegen die Hedgefonds. Und selbst das dürfte nur ein vorgeschobener Grund sein, denn die meisten sind am Ende immer noch vor allem an schnellen Gewinnen – im Fall von GME durch weitere Short Squeezes – interessiert.

Von Alexander Mayer

Titelfoto: Tada Images / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Depot-Vergleich – So finden Sie den besten Broker 2020