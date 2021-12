Green Tech-Index: Solar, Wasserkraft und Halbleiter gefragt!

Er zählt im laufenden Quartal zu den stärksten Themenindizes und hat DAX® & Co weit abgehängt. Der Global Green Technologies Index. Ein maßgeblicher Katalysator dieser Entwicklung war zweifelsohne der Klimagipfel in Glasgow Anfang November. Zwei Wochen wurde für mehr Klimaschutz hart verhandelt und debattiert. Wie von Experten wie dem Klimaforscher Dr. Mojib Latif, am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel bereits im Vorfeld erwartet wurde, gab es kaum nennenswerte Ergebnisse. Gleichwohl drängt die Zeit, das Pariser Ziel dennoch zu erreichen. Vor allem in Europa und den USA fließen Milliarden Euro in Investitions- und Förderprogramme für eine sauberere Umwelt. Täglich bekennen sich weitere Unternehmen zu Klimaschutzzielen und peilen Klimaneutralität an – nicht zuletzt weil es die Investoren von Ihnen fordern. Im Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition in Deutschland zählt der Klimaschutz zu den Kernthemen. Dies beflügelte Aktien aus diesem Sektor.