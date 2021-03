Grenke: Gewinnmitnahmen nach Befreiungsschlag in der Vorwoche – 21-Tage-Trendlinie als Unterstützungszone

Die Grenke-Aktien haben am Montag einen Teil ihrer Gewinne vom Freitag wieder abgegeben. Zuletzt notierten die Papiere des IT-Leasing-Anbieters 4,33 Prozent tiefer bei 33,14 Euro und gehörten damit zu den schwächsten SDax-Werten. Die kurzfristige 21-Tage-Trendlinie hält jedoch bisher als charttechnische Unterstützung. Sie verläuft bei etwa 32,75 Euro.

Am Freitag hatten die Titel auf einen als entlastend gewerteten Zwischenbericht einer laufenden Sonderprüfung mit einem Kurssprung von 17 Prozent reagiert. Die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mandatierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars habe den Vorwurf der Geldwäsche nicht bestätigt, hatte Grenke mitgeteilt.

Mit dem Kurssprung vom Freitag hatten die Titel einen Teil ihrer Verlust vom Monatsanfang aufgeholt. Da hatte Grenke mitgeteilt gehabt, nach heftiger Kritik an Geschäftspraktiken und Bilanzierung auf Mängel im eigenen Haus gestoßen zu sein. Die Kritik war im Herbst aufgekommen, davor hatten die Papiere noch um die 55 Euro gekostet.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: solar22 / Shutterstock.com

-Anzeige-

Das sind die Favoriten von Top-Investoren

Was wäre, wenn Sie in die Depots der größten Investoren der Welt schauen könnten?Einen Blick in das Depot von Warren Buffett, Bill Gates, Seth Klarmann oder Joel Greenblatt (dem Autor der „Zauberformel“) zu werfen – das wäre doch mal was. Die sog. 13F forms der SEC geben darüber Aufschluss. Doch diese Unterlagen sind nur schwer verständlich und es dauert Stunden diese Daten zu analysieren.Wir haben uns die Mühe gemacht und Ihnen die Depots der größten Investmentlegenden sauber aufbereitet.In den onvista Experten-Listen erhalten Sie als onvista club Mitglied einen Blick in die Portfolios weltbekannter und erfolgreicher Investoren.

Jetzt den onvista club 15 Tage kostenfrei testen und direkt Einblick in die Guru-Listen erhalten!