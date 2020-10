Handelsstart der US-Börsen um 14:30 Uhr

Auf Grund der am Wochenende erfolgten Zeitumstellung unserer Sommer- auf Winterzeit startet der Handel an der NYSE in dieser Woche um 14:30 Uhr unserer Zeit. Entsprechend beginnt der vorbörsliche Handel in den USA um 13 Uhr. Ab Montag, den 1. November eröffnen die US-Börsen wieder regulär um 15:30 Uhr MEZ.

