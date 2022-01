Hauck Aufhäuser Lampe belässt Verbio auf 'Buy' - Ziel 82 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für Verbio auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Das Erreichen der Klimaneutralität ohne CO2-Emissionen sei eine wahre Herkulesaufgabe, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch genau hier könne Verbio helfen. Energie aus Biomasse könne aus fossilen Brennstoffen gewonnene Energie ersetzen. Kunden des Herstellers von Biokraftstoffen könnten also ihren Status in puncto Kohlendioxid verbessern./bek/mis

