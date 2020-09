HeidelbergCement: Kapitalmarkttag sorgt für neuen Schwung – Aktie dreht ins Plus

Trotz Corona-Pandemie sieht sich der Dax-Konzern auf einem guten Weg in die Zukunft. So will der Baustoffkonzern sein ursprüngliches C02-Emissionsziel schon 5 Jahre früher erreichen, wie ursprünglich geplant. Statt 2030 soll die festgelegte Marke für den Ausstoß von Kohlendioxid schon 2025 erzielt werden. Auch was den Geschäftsverlauf angeht ist HeidelbergCement für die kommenden Jahre sehr zuversichtlich. Die Anleger honorieren das und greifen wieder zu.

Geschäfte ziehen wieder an

Was der Aktie zu einer Umkehr in den Plus-Bereich verholfen haben dürfte, ist die Tatsache, dass HeidelbergCement im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine deutliche Steigerung der Ergebnisse sieht: „Auch wenn die Absatzmengen in einem schwierigen Umfeld weiterhin rückläufig sind, sind wir sehr gut in das dritte Quartal gestartet“, sagte Unternehmenschef Dominik von Achten auf dem Kapitalmarkt am Mittwoch in Heidelberg. Das Ergebnis im Juli und August habe deutlich über den jeweiligen Vorjahresmonaten gelegen. Dazu beigetragen hätten vor allem das Sparprogramm und stabile Preise.

Um gut durch die Corona-Krise zu kommen, hatte HeidelbergCement bereits Ende Februar ein neues Sparprogramm aufgesetzt. Damit will das Unternehmen eine Milliarde Euro einsparen. Dazu beitragen sollen etwa geringere Personalaufwendungen, freiwillige Kürzungen der Management-Gehälter, die Beschränkung von Investitionen sowie geringere Steuerzahlungen.

Das Umfeld in der Bauwirtschaft bleibe aber weiter hochvolatil, warnte von Achten. Zudem könne es jederzeit wieder zu einer erneuten Infektionswelle mit den entsprechenden Auswirkungen auf bereits begonnene oder angekündigte Bauprojekte in einzelnen Ländern kommen. Vor diesem Hintergrund könnten die vollen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Unternehmensergebnisse 2020 weiterhin nicht zuverlässig abgeschätzt werden. Die Jahresziele 2020 hatte der LafargeHolcim-Konkurrent Mitte März zurückgezogen. HeidelbergCement gab aber Ziele bis 2025 aus.

