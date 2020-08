HELLOFRESH - Aktie konsolidiert bullisch

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 44,340 € (XETRA)

Die Hellofresh-Aktie befindet sich seit Weihnachten 2018 in einer starken Rally. Diese führte die Aktie von einem Tief bei 5,82 EUR auf ein Allzeithoch bei 53,35 EUR. Dieses Hoch stammt vom 10. Juli 2020.

Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie in einem bullischen Keil. Dabei fiel sie zweimal auf die Unterstützung bei 42,20 EUR zurück. Diese Unterstützung wird durch das Zwischenhoch vom 13. Mai 2020 gebildet. Am 17. August notierte der Wert intraday relativ deutlich unter dieser Marke, zog aber dann wieder an und schloss darüber. Die Oberkante des Keils liegt heute bei ca. 48,46 EUR.

Welche Marken sind jetzt wichtig?

Gelingt es der Hellofresh-Aktie aus dem bullischen Keil nach oben auszubrechen, dann bestünde eine gute Chance auf eine Fortsetzung der Rally- Das nächste Ziel wäre dann das Allzeithoch bei 53,35 EUR. Später könnte der Wert in Richtung 62,50 EUR ansteigen. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 42,20 EUR kommen, würden Abgaben in Richtung 33,80 und 30,92 EUR drohen.

