HelloFresh-Aktie: Teure Geschenke an Stammkunden … ist das ein Grund zum Feiern?

Die HelloFresh-Aktie dürfte sich in diesen Tagen ein weiteres Mal pudelwohl fühlen. Mit einem weiteren Lockdown ist der Nährboden für ein erstarkendes Wachstum gelegt. Das dürfte die ambitionierte und zum Jahresende erneut angehobene Prognose möglicherweise bereits berücksichtigen.

Auch der Blick auf den Chart dürfte Investoren der frühen Stunde gefallen. Oder denjenigen, die zum Jahresanfang eingestiegen sind. Immerhin kommt die HelloFresh-Aktie auf eine stattliche Performance, wenn wir berücksichtigen, dass die Anteilsscheine bei ca. 18,84 Euro gestartet sind.

Jetzt macht HelloFresh seinen Stammkunden jedoch ein Angebot, das ein zweischneidiges Schwert sein könnte. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Foolishe Investoren unbedingt wissen sollten.

HelloFresh: Bestellung stornieren für Gutscheine

Wie jetzt unter anderem das Handelsblatt berichtet, scheint HelloFresh mit seinen Kapazitäten zu kämpfen zu haben. Dadurch wird Kunden, die als Stammkunden und Dauerbesteller eingestuft werden, ein Angebot gemacht, das wir zunächst durchaus negativ werten könnten: Wer jetzt nämlich seine Bestellung storniert, der bekommt einen Gutschein über 10 Euro im Kundenkonto eingebucht. Eine Aktion, die augenscheinlich bloß auf einen Tag und bis Mitternacht limitiert ist.

Mit einer solchen Hilfe würde man als Stammkunde sicherstellen, dass die Kapazitäten zum Jahreswechsel nicht an ihre Grenzen stoßen. Sowie dass HelloFresh den Service in Zukunft weiterhin zufriedenstellend anbieten könnte. Rückwärts gelesen: Wenn kaum jemand das Angebot annimmt, könnte es zu Engpässen kommen. Oder möglicherweise zu Lieferschwierigkeiten.

Wir können uns an dieser Stelle viele Fragen stellen: Beispielsweise, ob 10 Euro ausreichend sind als Anreiz. Oder warum die Kapazitäten so eng sind, was möglicherweise eine zielführendere Fragestellung ist. Vor allem, seit wir nicht erst seit einem Tag im Lockdown sind und über die Feiertage möglicherweise mit einer größeren Nachfrage gerechnet werden konnte. Aber blicken wir ein wenig tiefer hinter die Kulissen und schauen, welche Prioritäten das Management augenscheinlich jetzt setzt.

Stammkunden zufrieden, Neukunden im Fokus?

Wie gesagt: Die zu geringen Kapazitäten könnten etwas sein, was einem als Investor sauer aufstößt. Und auch zu Recht: Dadurch wird die Wachstumsgeschichte ein wenig ausgebremst, sowie zugleich teure Geldgeschenke verteilt. Ein Mix, der eigentlich nicht im Interesse der Investoren sein kann.

Wenn wir die Maßnahme jetzt jedoch bewerten, so können wir meiner Meinung nach einen interessanten Fokus erkennen: Die Neukunden besitzen derzeit Priorität. Stammkunden, so augenscheinlich das Ziel des Managements, sollen auf freiwilliger Basis und mit einer Art Abfindung einen Rückzieher von ihrer Bestellung machen. Das könnte in dieser Situation eine richtige Entscheidung sein.

HelloFresh ist gut beraten, jetzt auf die Stärkung des Netzwerks und Neukunden zu setzen. Stammkunden werden verspätete Bestellungen oder gar keine Lieferungen vermutlich eher mal verzeihen. Vor allem, wenn sie einen Bonus dafür erhalten. Das könnte eine clevere Ausrichtung im Rahmen dieser Wachstumsgeschichte sein. Wenn auch mit einem leicht faden Beigeschmack.

HelloFresh-Aktie: Weiterhin ein Kauf?

Ungeachtet dessen spiegeln die aktuellen Schlagzeilen wider, dass das Interesse an den Dienstleistungen und Fresspaketen von HelloFresh ungebrochen hoch ist. Insbesondere in Zeiten des Lockdowns und augenscheinlich auch vor den Feiertagen. Ob das für eine Investitionsthese reicht? Zugegebenermaßen dürfte das weitere Wachstum wichtig werden. Wobei diese aktuellen Schlagzeilen zeigen könnten, dass der Trend gerade jetzt weiterhin stimmig ist.

