HelloFresh startet in Dänemark

Nach einem sehr erfolgreichen Jahr in Schweden, setzt HelloFresh das globale Wachstum in Skandinavien fort

Die Expansion nach Dänemark ist ein wichtiger Teil der globalen Wachstumsstrategie



HelloFresh bietet dänischen Kunden als einziger Anbieter im Markt hohe Flexibilität bei der Auswahl der Gerichte



HelloFresh’s Hauptsitz für den skandinavischen Markt liegt in Kopenhagen



Berlin, 09. Juni 2020 - HelloFresh SE, der weltweit führende Anbieter für Kochboxen, ist ab heute in Dänemark aktiv. Nach einem erfolgreichen Jahr in Schweden, setzt das Unternehmen seine Expansion in Skandinavien fort. Der Start in Dänemark ist Teil der globalen Unternehmensstrategie um nachhaltiges Wachstum voranzutreiben.

„Dänemark ist ein bereits etablierter Markt für Kochboxen, in dem wir großes Potenzial für HelloFresh sehen. Wir bieten unseren Kunden ausgewogene, leckere Gerichte und qualitativ hochwertige Zutaten sowie ein hohes Maß an Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung der Mahlzeiten,“ sagt Thomas Griesel, Mitgründer von HelloFresh. „Mit unseren vorportionierten Zutaten verringern wir die Menge an Lebensmittelverschwendung signifikant und bauen unseren positiven Einfluss auf die Umwelt weiter aus. Wir sind uns sicher, dass unser Produkt die dänischen Kunden begeistert und können kaum abwarten, dass sie HelloFresh probieren.”

Dänemark ist mit rund 2,7 Millionen potenziell belieferbaren Haushalten[1] ein für HelloFresh sehr attraktiver Markt. Dänische Kunden können von den Vorteilen der international bekannten Marke profitieren. Die innovative Technologie-Plattform und die hocheffiziente Lieferkette werden lokalisiert und passen sich den Anforderungen der dänischen Kunden perfekt an. Um den dänischen Markt von Beginn an erfolgreich bedienen zu können, schöpft HelloFresh aus seinem umfassenden Erfahrungsschatz und greift auf bewährte Synergieeffekte zurück.

Der dänische Markt wird vom skandinavischen Hauptsitz in Kopenhagen aus verwaltet, der bereits 2019 eröffnet wurde.