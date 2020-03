HENKEL - Geht die Erholung nach den Zahlen weiter?

Henkel AG & Co. KGaA Vz - WKN: 604843 - ISIN: DE0006048432 - Kurs: 85,160 € (XETRA)

Henkel erzielt 2019 einen Umsatz von 20,1 Mrd. EUR (VJ: 19,9 Mrd. EUR, Analystenprognose: 20,1 Mrd. EUR), ein Ebit (bereinigt) von 3,2 Mrd. EUR (VJ: 3,5 Mrd. EUR, Prognose: 3,26 Mrd. EUR) und einen Nettogewinn (bereinigt) von 2,35 Mrd. EUR (VJ: 2,6 Mrd. EUR). Das Management schlägt für 2019 eine Dividende von 1,85 EUR je Aktie vor (VJ: 1,85 EUR). Im Ausblick auf 2020 bekräftigt Henkel seine Prognosen.

Quelle: Guidants News

Die Henkel-Aktie befindet sich seit einem Allzeithoch bei 129,90 EUR aus dem Juni 2017 in einer starken Abwärtsbewegung. Im Juni 2019 fiel der Wert auf ein Tief bei 80,70 EUR. Anschließend erholte er sich bis auf ein Hoch bei 97,80 EUR und damit an den Widerstand bei 97,56 EUR. Anschließend lief der Wert mehrere Wochen seitwärts. In der letzten Woche geriet die Aktie im Zuge des allgemeinen Abverkaufs an den Börsen massiv unter Druck. Sie fiel in die Unterstützungszone zwischen 82,86 und 80,70 EUR zurück. Dort fängt sich der Wert aktuell wieder.

Auf die aktuellen Zahlen reagiert die Henkel-Aktie kaum. Die Aktie notiert zu Handelsbeginn mit weniger als 0,1 % im Minus.

Wenig Potenzial vorhanden

Die Erholung der letzten Tage könnte zunächst noch etwas andauern. Allerdings wartet im Bereich um 90,00 EUR bereits wieder ein wichtiger Widerstandsbereich. Die Henkel-Aktie dürfte größere Schwierigkeiten haben, darüber auszubrechen. Ein Rückfall auf Wochenschlusskursbasis unter 80,70 EUR wäre ein neues Verkaufssignal. Abgaben in Richtung 73,70 EUR würden dann drohen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)