HERMES - Aktie vor technischer Korrektur

Hermes International S.C.A. - WKN: 886670 - ISIN: FR0000052292 - Kurs: 1.250,500 € (Paris)

Die Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Nach dem Kurseinbruch vom vergangenen Frühjahr hat sich der Titel in den vergangenen Monaten dann wieder zügig erholt und seitdem mehr als verdoppelt.

Überfällige Korrektur läuft an

Das Chartbild im Wochenchart hat sich nun allerdings deutlich eingetrübt: Die Kerzen der vergangenen drei Handelswochen sind als Trendumkehr zu interpretieren. Nach der Mega-Rally der vergangenen 17 Monate haben sich die Bullen eine Verschnaufpause auch redlich verdient.

So lange das bisherige Jahreshoch im Bereich 1.350 EUR nicht per Wochenschluss überwunden wird, ist der Weg des geringsten Widerstands in den kommenden Wochen und Monaten südwärts. Hier dürfte ein Teil der jüngsten Rallyebewegung korrigiert werden.

Fazit: In den kommenden Wochen dominieren die Abwärtsrisiken für eine technische Korrektur in der Aktie bis in den Bereich 1.000-1.050 EUR.

Hermes Aktie Chartanalyse Wochenchart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)