Hypoport: Immobilienkredite weiter stark gefragt

Die Eckdaten von Hypoport für das erste Quartal haben den Aktien des Finanzdienstleisters am Mittwoch neues Leben eingehaucht. Nachdem sie seit Mitte März per Saldo nur wenig von der Stelle gekommen sind, schnellten sie nun an der Spitze im Nebenwerteindex SDax um mehr als sieben Prozent nach oben.

Der Finanzdienstleister Hypoport hat zum Jahresstart einmal mehr von der hohen Nachfrage nach Immobilienkrediten profitiert. Über Europace, einer Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite, sei das Volumen um rund 30 Prozent auf 27 Milliarden Euro gestiegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Vor allem das Geschäft zur Vermittlung von Immobilienfinanzierungen wuchs dabei einmal mehr kräftig.

„Wie schon in den vergangenen Jahren zeigen wir, dass unsere transaktionsbasierten Geschäftsmodelle für den privaten Immobilienerwerb prozentual zweistellig wachsen. Egal ob in Phasen starken Wirtschaftswachstums oder in schweren Konjunkturkrisen wie der aktuellen Corona-Krise“, sagte Unternehmenschef Ronald Slabke.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: OtmarW / Shutterstock.com