Ideas Daily TV: DAX verzeichnet deutlichen Wochenverlust / Marktidee: BASF

Marktidee: BASF.

Die Aktie von BASF hatte im April 2021 ein Zwei-Jahres-Hoch verzeichnet. Dann ging das Papier in den Korrekturmodus über. Seit Dezember sind die Bullen wieder am Ruder. Für Unterstützung sorgte unter anderem ein neues Aktienrückkaufprogramm. Der Kurs sprang in der Folge über mehrere wichtige technische Marken. Jetzt rückt auf der Oberseite der nächste entscheidende Widerstand in den Fokus.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000BASF111