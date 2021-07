iFIT übernimmt Sweat, eine führende digitale Fitness-App für Frauen

Strategische Investition zur Beschleunigung von Wachstum und Expansion der digitalen Fitness

iFIT Health & Fitness Inc. („iFIT“), ein weltweit führender Anbieter von vernetzter Fitness-Software, Inhalten und Ausrüstung, gab heute bekannt, dass Sweat, eine führende Gesundheits- und Fitnessplattform für Frauen, übernommen wurde. Mit der Übernahme von Sweat erweitert iFIT seine Präsenz im globalen digitalen Fitnessmarkt und beschleunigt die Bereitstellung erstklassiger interaktiver Fitnesserlebnisse für KonsumentInnen weltweit. Sweat bleibt eine eigenständige Marke im Rahmen von iFIT. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekanntgegeben.

Sweat wurde 2015 von der bekannten Fitnesstrainerin Kayla Itsines und CEO Tobi Pearce gegründet und engagiert sich mit Millionen Frauen in der ganzen Welt bei deren Bestrebungen um verbesserte Gesundheit und Kraft sowie mehr Selbstvertrauen. Die Sweat-Plattform wird von einem Team von branchenführenden Personal Trainern geleitet und bietet mehr als 5.000 einzigartige Workouts über 26 Trainingsprogramme - von intensivem Intervall- und Krafttraining bis hin zu Yoga, Stange und Pilates. Kayla Itsines und Tobi Pearce, die Mitbegründer von Sweat, werden das Geschäft in ihren derzeitigen Rollen weiterführen und der Hauptsitz der Firma verbleibt in Adelaide, Australien.

In Zusammenarbeit mit dem Sweat-Team wird iFIT seine über 40-jährige Erfahrung und Innovationsarbeit im Bereich der vernetzten Fitness dazu einsetzen, das Fitnesserlebnis der Mitglieder von Sweat zu optimieren, die Markenpräsenz in wichtigen internationalen Märkten aufzubauen und das Inhaltsangebot in den nächsten Monaten zu erweitern und zu diversifizieren, beispielsweise durch die Einführung cardio-orientierter und gerätebasierter Workouts. Außerdem verschafft die Übernahme Gelegenheiten für iFIT und Sweat, bei der Inhaltsentwicklung zusammenzuarbeiten, was zu einem erweiterten Angebot an spannenden Fitnesserlebnissen führen sollte. iFIT will in naher Zukunft und langfristig den Jobzuwachs im Sweat-Geschäft unterstützen, insbesondere in den Bereichen Produktentwicklung, Marketing und Inhaltsangebot.

„Kayla, Tobi und das ganze Team von Sweat haben eine fabelhafte Marke und Community von Fitnessfans aufgebaut“, so Scott Watterson, CEO und Gründer von iFIT. „Wir freuen uns sehr, das authentische Fitnesstraining von Kayla und ihre charismatische Persönlichkeit zusammen mit allen anderen Star-Trainern von Sweat in der iFIT-Familie begrüßen zu dürfen.“

„Unsere beiden von den jeweiligen Gründern geleiteten Firmen ergänzen einander prima, und mit dieser Übernahme dehnen wir unsere Reichweite in neue geografische Regionen, Zielgruppen und Fitnesspräferenzen aus, die Privatkunden und gewerbliche Märkte weltweit umspannen. Wir sind beide bestrebt, Menschen rund um den Globus behilflich zu sein, ihre Gesundheits- und Fitnessziele zu erreichen.“

Watterson ergänzte: „Zusammen mit Sweat kann iFIT seine Mitgliedergruppen weiter ausdehnen und neue Fitnessarten und Modalitäten in unser schnell wachsendes Mitgliedergeschäft aufnehmen. Damit gewinnt unser Unternehmen einen gewaltigen Wettbewerbsvorteil.“

„Wir bewundern iFIT seit langer Zeit als führenden Anbieter in der Fitnessbranche und wir sind stolz darauf, künftig zur iFIT-Familie zu gehören“, sagte Sweat CEO und Mitbegründer Tobi Pearce. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Scott Watterson und seinem Führungsteam, um unsere globale Expansion zu beschleunigen und das Erlebnis der Kundinnen von Sweat im Rahmen des iFIT-Ökosystems weiter zu verbessern. iFIT versetzt uns in die Lage, eine ganze Reihe ansprechender neuer Inhalte zu erstellen, um den schnell wachsenden Anforderungen unserer Mitglieder in der ganzen Welt gerecht zu werden.“

Die Sweat-Mitbegründerin Kayla Itsines bezeichnete die Übernahme als neues Kapitel der Unternehmensgeschichte.

„Sweat hat einen bemerkenswerten Weg hinter sich, der ganz einfach damit begann, Frauen mit persönlichem Training in meinem Garten in Adelaide zu trainieren, der mit der Einführung der Sweat App 2015 fortgesetzt wurde und nun zum Beitritt zur iFIT-Familie geführt hat“, so Itsines. „Sweat wurde mit der einfachen Überzeugung gegründet, dass Fitness Frauen wirklich helfen kann, ihr Selbstvertrauen, ihre Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern. Mit der strategischen Führungsarbeit von iFIT können wir künftig neue erstklassige Fitnessinhalte und Produkterlebnisse erstellen, um noch mehr Frauen auf ihrem Weg zur Fitness zu unterstützen.“

„Die Übernahme durch iFIT hat die Tür zu einer spannenden neuen Zukunft für Sweat geöffnet, in der wir mehr Fitnessoptionen, Wahlmöglichkeiten und Wert für Frauen in der ganzen Welt anbieten können.“

Über iFIT Health & Fitness

iFIT Health & Fitness ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gesundheits- und Fitnesstechnologie und bietet seiner wachsenden Community von Millionen engagierter Mitglieder in 120 Ländern konkurrenzlose Fitnesserlebnisse und -lösungen. Die branchenführenden Marken von iFIT – NordicTrack®, ProForm® und Freemotion® – werden von der integrierten iFIT-Plattform für Gesundheit und Fitness gepowert, die die unternehmenseigene Software, den Erlebnisgehalt und die interaktive Hardware nahtlos miteinander verbindet. Das in Logan im US-Bundesstaat Utah ansässige Unternehmen unterhält Niederlassungen in Paris, Schanghai, Melbourne und Manchester und bietet immersive, anpassungsfähige und personalisierte Workout-Erlebnisse für alle Fitnessniveaus und Interessensgebiete. Die patentierten, interaktiven Erlebnisse werden von iFIT über ein ausgedehntes Angebot an Live- und On-Demand-Inhalten sowie mittels zahlreicher Fitnessmodalitäten bereitgestellt.

Über Sweat

Die Sweat-App ist eine der weltweit größten digitalen Fitnesstrainingsplattformen für Frauen. In der im Jahr 2015 erschienenen kategorieführenden App erhalten Frauen erschwinglichen und auf Abruf verfügbaren Zugang zu fachkundiger Fitnessberatung, individuellem persönlichem Training und einzigartigen Trainingsinhalten, die von Frauen für Frauen zusammengestellt werden. Mit 26 einzelnen Workout-Programmen, die von einem Team von 13 Trainerinnen unter der Leitung von Unternehmensmitbegründerin Kayla Itsines durchgeführt werden, hat Sweat in seinen sozialen Medienkanälen eine globale Gemeinschaft von mehr als 50 Millionen Frauen aufgebaut und bietet Unterstützung und Inspiration, um Frauen beim Erreichen ihrer Fitnessziele zu helfen. Die Sweat-App wurde in acht verschiedene Sprachen übersetzt und ist in 155 Ländern verfügbar.

