Ifo-Chef Fuest - Längerer Lockdown ist verkraftbar

Berlin (Reuters) - Ifo-Präsident Clemens Fuest hält einen bis Mitte März verlängerten Lockdown wirtschaftlich für verkraftbar.

"Wir haben derzeit ja einen Lockdown, in dem ein großer Teil der Wirtschaft geöffnet ist und aktiv ist – insbesondere der Sektor des Verarbeitenden Gewerbes", sagte der Chef des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts am Mittwoch. "Und solange das so ist, ist das ganze auch verkraftbar."

Eine raschere Öffnung und ein Anstieg der Infektionen "verursacht eben auch große wirtschaftliche Schäden – vielleicht noch größere". Fange man sich eine dritte Corona-Welle ein, dann sein dies wirtschaftlich schädlich. Für die besonders betroffenen Branchen wie Einzelhandel und Gastronomie sehe es natürlich schlechter aus. Hier sei wichtig, dass staatliche Hilfen rasch fließen. "Die Schäden, die da entstehen, werden unter anderem davon abhängen, wie schnell jetzt die Hilfen ankommen", sagte Fuest.

Der Corona-Lockdown wird möglicherweise bis zum 14. März verlängert, Schulöffnungen aber davor erlaubt. Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf für das Bund-Länder-Spitzegespräch am Nachmittag hervor. Demnach werden zwar die geltenden Kontaktbeschränkungen und auch Schließungen von Geschäften bis Mitte März verlängert. Zugleich werden aber Ausnahmen im Bildungsbereich und etwa für Friseure gemacht.