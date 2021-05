Infineon, SAP, Teamviewer: Deutscher Tech-Sektor mit nächstem Kursrutsch

Deutsche und europäische Technologieaktien werden am Mittwoch von Anlegern nach einigen Stabilisierungstagen wieder abgestoßen. Der Teilindex Stoxx Europe 600 Technology war am Morgen mit einem Abschlag von 1,8 Prozent unter den größten Verlierern in der Branchenwertung. Er orientierte sich damit in Richtung seines Zwischentiefs vom Donnerstag. Am Vorabend war das US-Branchenbarometer Nasdaq 100 in New York nach anfänglichen Gewinnen auch schon wieder ins Minus abgerutscht.

Im Dax sackten die Aktien der wohl prominentesten deutschen Branchenwerte Infineon und SAP am Mittwoch um 1,7 und 1,4 Prozent ab. Für die Aktien der Softwareschmieden Software AG und Teamviewer ging es im MDax um 2,1 und 1,2 Prozent bergab. Jene des Chipausrüsters Aixtron fielen dort am Tage der Hauptversammlung um 2,2 Prozent.

In der Debatte über eine hohe US-Inflation und steigende Marktzinsen sehen Anleger die Technologiebranche schon länger als besonders empfindlich an.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

