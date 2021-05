Inflationsangst ebbt ab - Dax zieht wieder an

Nachlassende Inflationssorgen schieben Dow Jones und Dax wieder an, wenn auch nur leicht. Am Feiertag war an der Frankfurter Börse weniger los als sonst. Die Zusammenfassung von Raphael Gensert.

