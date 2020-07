Ingram Micro beruft Svetlana Sorokina zur Geschäftsführerin in der Schweiz

Die mehrsprachige Führungskraft bringt ihre über 20-jährige globale Managementerfahrung in den Bereichen Vertrieb und Marketing in die neue Position ein

Ingram Micro Inc. gab heute die Ernennung von Svetlana Sorokina zur Geschäftsführerin Schweiz bekannt.

In dieser neuen Position gehört Svetlana dem EMEA Senior Leadership Team von Ingram Micro an und ist für die Ergebnisse in der Schweiz verantwortlich, die für Ingram Micro ein Markt mit hohem Wachstumspotenzial bleibt. Sie berichtet an Mark Snider, dem Executive Vice President und Group President von EMEA.

„Svetlanas energiegeladene und auf Wachstum ausgerichtete Denkweise und ihr kompromisslos interkultureller Arbeitsethos sind perfekte Grundlagen für ihre neue Position in EMEA“, ist sich Mark Snider sicher. „Ihre Advanced-Solutions-Vertriebs- und Marketingerfahrung im Verbund mit ihren Kenntnissen der Produkte und Technologien werden unsere Mitarbeiter, Partner und Kunden stärker einbinden und ihnen mehr Möglichkeiten bieten. Wir freuen uns außerordentlich über ihre erfolgreiche Entwicklung und heißen sie in unserem EMEA Leadership Team herzlich willkommen.“

Svetlana, die sich als umsichtige, integrative und fokussierte Führungskraft profiliert hat, deren lösungs- und wertschöpfungsorientierter Ansatz immer den Menschen und die Unterstützung der Vertriebspartner in den Vordergrund stellt, arbeitet seit 2012 für Ingram Micro und bereits seit 20 Jahren in der META-Region (Naher Osten, Türkei, Afrika). In ihren ersten Wochen in der Schweiz hat Svetlana größer werdende Optionen für Wachstum, Wertschöpfung und Wettbewerbsdifferenzierung vorgefunden.

„Ich freue mich, das Geschäft in der Schweiz zu leiten und Teil eines bemerkenswerten Teams zu sein – und auf deren Erfolgen und denjenigen unserer Partner aufzusetzen“, bestätigt Svetlana. Der Umgang mit Mitarbeitern und Partnern sowie ein profitables Wachstum und die Ausweitung des Advanced Solutions- und Dienstleistungsportfolios gehören zu den obersten Prioritäten ihres Schweizer Teams.

Ingram Micro Switzerland verfügt über zukunftsorientierte und sehr gut ausgebildete Mitarbeiter und strebt den Aufbau neuer Wege an, um das Wachstum der Partner zu fördern. Innerhalb der nächsten sechs Monate sollen die Einführung von Advanced Technology-Lösungen, Cybersicherheit und allgemeine Sicherheit, IdD und KI, digitale Transformation, Hybrid Cloud sowie Lösungen zur Betreuung dezentral tätiger Mitarbeiter vorangetrieben werden, um den Anforderungen der Arbeit von überall Rechnung zu tragen. Diese Entwicklungen werden die Wichtigkeit von Ingram Micro und seinen Vertriebspartnern im ganzen Land verstärken.

„Ich bin davon überzeugt, dass jeder für die Erfahrungen unserer Kunden verantwortlich ist. Daher ist es extrem wichtig, dass wir das Zuhören, Lernen von und Befähigen unserer Mitarbeiter und Partner als oberste Priorität begreifen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und jetzt und in Zukunft erfolgreich zu sein und zu wachsen“, fährt Svetlana fort. „Die Schweiz ist ein wunderschönes Land mit enormem Wachstumspotential für Ingram Micro. Wir werden stärker auf die Bedürfnisse unserer Partner und deren Kunden aus allen Branchen hören, ob Großkonzerne oder ganz kleine Firmen, und wir sind bereit zu liefern, Firmenwerte zu steigern und gemeinsam zu wachsen“, schlussfolgert Svetlana.

