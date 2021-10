Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services wird ausgewählt, um Zalandos Inbound Distribution Center in der Nähe von Berlin zu betreiben

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, ein führender Anbieter von globalen Supply-Chain-Management- und E-Commerce-Logistiklösungen, gab heute bekannt, dass er von Zalando, Europas führender Online-Plattform für Mode und Lifestyle, ausgewählt wurde, um das Distributionszentrum des Unternehmens in der Nähe von Berlin zu managen.

Das Distributionszentrum von Zalando in Großbeeren bei Berlin wurde im März 2021 in Betrieb genommen, bietet 17.000 Quadratmeter Fläche und liegt strategisch günstig in der Nähe eines der stärksten Verbraucher-Märkte Deutschlands. Das Lager wird verwendet, um Produkte an andere Zalando-Fulfillment-Zentren zu verteilen, um den Lagerbestand zwischen den Einrichtungen auszugleichen und die Verfügbarkeit von Produkten basierend auf der Verbrauchernachfrage in bestimmten Regionen zu erhöhen.

„Ingram Micro ist stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit Zalando auf einen neuen Geschäftsbereich auszudehnen“, sagt Dietmar Schenzel, Executive Director, Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services. „Wir haben ein immenses Wachstum des Unternehmens erlebt – von der Einführung seines E-Commerce-Fulfillment-Geschäfts bis hin zu seiner Entwicklung zur heute größten Online-Modeplattform in Europa. Eine solche Reise spricht für den Wert einer wirklich strategischen Zusammenarbeit.“

Das Inbound Distribution Center ist die dritte Einrichtung im Zalando-Netzwerk, die von Ingram Micro betrieben wird. Ingram Micro managt auch die Fulfillment-Zentren von Zalando in der Nähe von Stockholm und Rotterdam, Niederlande.

Über Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services bietet Lieferkettenlösungen, die über die Verbindung von Angebot und Nachfrage hinausgehen. Von grenzüberschreitendem Fulfillment bis zu Dropshipping und Rückgabe-Management, IT-Anlagenentsorgung, Wiedervermarktung und mehr fördern unsere Lösungen das Wachstum, erhöhen das ROI (die Rendite) und schützen unsere Kunden. Wir sind stolz darauf, Kunden aus einem breiten Branchenspektrum zu bedienen – von schnell wachsenden Marken bis hin zu Global-2000-Unternehmen – und sind bestrebt, ihren Erfolg durch unser globales Lagerhausnetzwerk, erstklassige Technologie, strategische Partnerschaften und jahrzehntelange Erfahrung in den Branchen Logistik, Mobilgeräte und ITAD zu unterstützen. Erfahren Sie mehr unter www.ingrammicroservices.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211003005006/de/

Lauren Jow

Global Brand Manager

Lauren.jow@ingrammicro.com



Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services