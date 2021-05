Ingram Micro kündigt globale Partnerschaft mit UiPath an, dem führenden Anbieter von Automatisierungssoftware für Unternehmen

Die globale Allianz erweitert den Fokus von Ingram Micro innerhalb seiner Centers of Excellence auf Robotik und erhöht die Sichtbarkeit von UiPath innerhalb des weltweiten Channel-Partner-Ökosystems

Ingram Micro Inc. baut sein Portfolio im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) aus und gab heute eine erweiterte und jetzt globale Geschäftsbeziehung mit UiPath bekannt, einem führenden Unternehmen für Automatisierungssoftware für Unternehmen und Technologie-Innovator im Bereich Robotic Process Automation (RPA).

RPA ermöglicht es Unternehmen in der Ära der digitalen Transformation (DX), durch die Automatisierung sich wiederholender und zeitaufwändiger alltäglicher Aufgaben die Effizienz, die Determiniertheit der Arbeitsabläufe, die Genauigkeit des Betriebs und die Einhaltung von Vorschriften zu erhöhen. Darüber hinaus arbeiten Software-Roboter daran, eine End-to-End-Automatisierung im gesamten Unternehmen zu schaffen und gleichzeitig die Kosten zu senken. Das breite und spezialisierte Advanced-Solutions-Portfolio von Ingram Micro hat vor einigen Jahren damit begonnen, KI- und RPA-Lösungen anzubieten, und hat sich zu einer der am schnellsten wachsenden globalen Geschäftsbereiche des Unternehmens entwickelt.

„Robotic Process Automation (RPA) ist eine wichtige Komponente im Rahmen des digitalen Transformationsplans von Unternehmen und ein großartiges Verkaufsargument für Channel-Partner, um DX-Lösungen und -Services bei ihrer bestehenden Endkundenbasis einzuführen“, sagte Sabine Howest, Vice President für den Bereich Global Partner Engagement and IoT bei Ingram Micro Inc. „Die Nutzung von KI zur Automatisierung von wiederholbaren, regelbasierten Prozessen ist ein Verfahren, von dem Unternehmen jeder Größe profitieren können, und eine Wachstumschance, die wir mit UiPath über unsere wachsende und weltweite Advanced-Solutions-Organisation vorantreiben wollen.“

„Wir freuen uns sehr, dass UiPath mit seinem neuen Programm bei Ingram Micro qualitativ hochwertigen Dienstleistern wie uns zusätzliche Unterstützung bietet“, sagte Bhavyesh Virani, Co-CEO von WonderBotz, einem UiPath-Partner. „Die globale Reichweite von Ingram Micro wird WonderBotz dabei helfen, die steigende Nachfrage nach unseren kundenspezifischen Dienstleistungen sowie nach unseren vorkonfigurierten, schlüsselfertigen Lösungen für F&A-Profis und Führungskräfte im Gesundheitswesen, Finanzwesen, Bankwesen und Gastgewerbe zu bedienen. Das neue Programm von UiPath/Ingram Micro ist ein voller Erfolg, der es uns ermöglicht, mehr Zeit auf die Bereitstellung von branchenführendem Kundenservice zu verwenden.“

Die Beziehung zwischen Ingram Micro und UiPath begann 2018 in Indien und wurde schnell um China erweitert. Derzeit wird die Beziehung nun auf Nordamerika und Lateinamerika sowie Europa, den Nahen Osten, Afrika und den restlichen asiatisch-pazifischen Raum ausgeweitet. Das Team von Ingram Micro verfügt über ein ausgereiftes und engagiertes UiPath-Expertenteam, das Channel-Partnern während des gesamten Verkaufszyklus zur Seite steht, einschließlich der Identifizierung von Verkaufschancen, Design Thinking, Beratungsleistungen, Lizenzierung und Schulungen. Mit der Unterstützung der Centers of Excellence von Ingram Micro profitieren Channel-Partner, die UiPath verkaufen, von gemeinsamen Best Practices, „Follow the Sun“-Support-Dienstleistungen und globalen Ressourcen, die darauf ausgelegt sind, die unterschiedlichen Anforderungen des Marktes auf lokaler, regionaler und globaler Ebene zu erfüllen.

„Ingram Micro und UiPath sind partnerorientierte Organisationen, die sich gleichermaßen dafür einsetzen, kontinuierlich in unsere Partner zu investieren, um eine größere Service-Differenzierung, außergewöhnliches Wachstum und verbesserte Profitabilität zu erreichen“, sagte Thomas Hansen, Chief Revenue Officer bei UiPath. „Unternehmensautomatisierung ist ein Bereich, den Channel-Partner nicht ignorieren können, und eine Investition, die Unternehmen aufgrund des unmittelbaren und messbaren Return on Investment und der Verbesserung des Mitarbeiter- und Kundenerlebnisses tätigen. Wir freuen uns, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ingram Micro weltweit auszubauen und Channel-Partner dabei zu unterstützen, das Marktpotenzial von RPA zu nutzen.“

Im Q1 2021 hat Forrester Wave™*: Robotic Process Automation UiPath als „Leader“ (führenden Anbieter) mit der höchsten Bewertung in jeder der drei folgenden Kategorien eingestuft: Aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz. Darüber hinaus wurden Cheryln Chin, Vice President für den Bereich Global Alliances and Partners bei UiPath, und Eddie O'Brien, Senior Vice President für den Bereich Operations and Partners, vor kurzem in die Liste der CRN Channel Chiefs 2021 aufgenommen, zusammen mit acht Channel-Führungskräften von Ingram Micro.

Das gesamte UiPath-Portfolio ist ab sofort für Channel-Partner von Ingram Micro weltweit verfügbar. Wenn Sie mehr über UiPath erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren Partnermanager bei Ingram Micro. Für ein Angebot zur Support-Bestellung senden Sie bitte eine E-Mail an: UiPath-licensing@ingrammicro.com und für Vertriebs- und Pre-Sales-Support wenden Sie sich bitte an: UiPath-sd@ingrammicro.com.

*The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q1 2021, 15. März 2021

Über UiPath

UiPath hat die Vision, das Fully Automated Enterprise™ (voll automatisierte Unternehmen) zu verwirklichen - eines, in dem Unternehmen die Automatisierung nutzen, um ihr größtmögliches Potenzial freizusetzen. UiPath bietet eine End-to-End-Plattform für die Automatisierung und kombiniert die führende Robotic Process Automation (RPA)-Lösung mit einer umfassenden Suite von Funktionen, die es allen Unternehmen ermöglichen, digitale Geschäftsabläufe zügig zu skalieren.

Über Ingram Micro

Ingram Micro hilft Unternehmen, die Verheißungen der Technologie zu verwirklichen. Die Firma bietet ein volles Spektrum an globalen Technologie- und Lieferkettenleistungen für Unternehmen rund um die Welt. Tiefgehende Fachkompetenz in den Bereichen Technologielösungen, Mobilität, Cloud und Supply-Chain-Lösungen ermöglicht es Geschäftspartnern, effizient und erfolgreich in den Märkten zu agieren, die sie bedienen. Einmalige Agilität, tiefgehende Markteinblicke und das Vertrauen und die Zuverlässigkeit, die von Jahrzehnten bewährter Beziehungen herrühren, heben Ingram Micro von Mitbewerbern ab. Finden Sie heraus, wie Ingram Micro auch Ihnen helfen kann, die Verheißungen der Technologie zu verwirklichen. Mehr finden Sie unter www.ingrammicro.com.

