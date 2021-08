IRW-PRESS: American Manganese Inc. : American Manganese erhält Finanzmittel für die Weiterentwicklung des Lithium-Ionen-Batterie-Recycling-Projekts in Zusammenarbeit mit Italvolt

13. August 2021 - Surrey, BC. American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) (TSX.V: AMY | OTCQB: AMYZF| FWB: 2AM) freut sich bekannt zu geben, dass es Beratungsleistungen und Finanzmittel vom National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP) zur Unterstützung des Pilotprojekts Demonstration of Continuous Recycling of Cathode Material from Lithium-ion Battery Production Scrap erhält. Diese Mittel werden über das Programm Fast Pilot in Foreign Markets (FPFM) von NRC IRAP bereitgestellt, das innovative kanadische kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützt, Hindernisse für den globalen Markteintritt zu überwinden und die direkte Einführung von Technologie auf ausländischen Märkten zu erleichtern.

In Zusammenarbeit mit Italvolt wird American Manganese eine Demonstrationsanlage für das Recycling von Lithium-Ionen-Batteriekathoden erstellen, in Betrieb nehmen und testen, um einen kontinuierlichen Betrieb mit spezifischen Zielen für die Verarbeitung von Kathodenabfällen wie Kapazität, Extraktionseffizienz und Materialreinheit zu ermöglichen.

Italvolt plant den Bau einer der größten Lithium-Ionen-Akku-Gigafactorys in Europa in Scarmagno (Italien). Im März dieses Jahres unterzeichnete AMY eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit Italvolt, um gemeinsam mit der Gigafactory von Italvolt an der Entwicklung einer kommerziellen Recyclinganlage unter Verwendung der patentierten RecycLiCo-Technologie des Unternehmens zusammenzuarbeiten.

Die Zusammenarbeit mit American Manganese wird unsere Ziele, ein vollständig nachhaltiger Akkuhersteller zu werden, deutlich beschleunigen, sagte Lars Carlstrom, Gründer und CEO von Italvolt. Wir sind stark beeindruckt von der Innovation und der Expertise, die diese Zusammenarbeit für Italvolt bedeuten kann. Die Kreislaufwirtschaft ist keine Vision mehr, sondern sie wird Realität und AMY wird neue Maßstäbe für die Branche setzen und wir von Italvolt sind sehr stolz darauf, Teil dieses Projekts zu sein.

Lithium-Ionen-Batterieabfälle sind ein globales Problem und wir sind dankbar für das FPFM-Programm und die Möglichkeit, mit Italvolt zusammenzuarbeiten und unser RecycLiCo-Verfahren auf dem Weltmarkt zu validieren, sagte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung durch das NRC IRAP.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Produzent kritischer Metalle mit einem Fokus auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCo-Verfahren. Das patentierte RecycLiCo-Verfahren wurde entwickelt, um eine umweltfreundliche Lösung mit geschlossenem Kreislauf für das Recycling von Kathodenmaterial zu bieten, das in Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt wird. Das Recyclingverfahren bietet hohe Extraktion und Reinheit der Kathodenmetalle wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminiumoxid. Das RecycLiCo-Verfahren wurde mit dem Ziel entwickelt, recycelte Batterieprodukte herzustellen, die mit minimalen Verarbeitungsschritten nahtlos und direkt in die Wiederaufbereitung von Batterienkathoden integriert werden können.

Für das Management von

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President und Chief Executive Officer

Telefon: 778 574 4444

E-Mail: lreaugh@amymn.com

Suite 2 - 17942 55 Avenue

Surrey, B.C. V3S 6C8

Kanada

www.americanmanganeseinc.com

www.recyclico.com

