IRW-PRESS: Glow Lifetech Corp.: Glow meldet erfolgreiche Inbetriebnahme seines Reaktors und beginnt mit der Entwicklung seiner wasserlöslichen MyCell®-Cannabisinhaltsstoffe

Toronto, Ontario - 11. Januar 2022 - Glow LifeTech Corp. (CSE: GLOW, OTCQB: GLWLF, FWB: 9DO) (Glow oder das Unternehmen), ein innovatives Biotechnologieunternehmen, das wissenschaftlich fundierte, natürliche Inhaltsstoffe der nächsten Generation herstellt, freut sich bekannt zu geben, dass es in seinem Verarbeitungsbetrieb in Kanada die Inbetriebnahme der Reaktorproduktionsanlagen abgeschlossen und mit der Entwicklung der leistungsstarken, wasserlöslichen MyCell®-Cannabisinhaltsstoffe begonnen hat. Auf der MyCell®-Technologie basiert auch das Gesundheitsprodukt Artemic Support®, das derzeit im Rahmen einer klinischen Studie zur Long-Covid-Symptomatik bewertet wird. Die Studie wird voraussichtlich spätestens im Februar 2022 abgeschlossen. https://bit.ly/3tfwBam

Betriebliche Herstellung von Cannabis

Nach dem Ausbau seines lizenzierten Verarbeitungsbetriebs und der erfolgreichen Inbetriebnahme des Reaktors ist Glow nun in der Lage, ein vielfältiges Portfolio an branchenführenden Inhaltsstoffen mit hoher Bioverfügbarkeit herzustellen, mit denen die Leistungs- und Innovationsgrenzen von Cannabis ausgeweitet werden. Der Reaktor ist eine missionskritische Komponente der vom Unternehmen entwickelten MyCell®-Technologie. Mit diesem Verabreichungssystem werden schlecht absorbierbare Cannabinoide, wie CBD und THC, in wasserlösliche Konzentrate umgewandelt, die rasch wirken, gut absorbierbar sind und sich exakt dosieren lassen.

Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Vermarktung unserer innovativen MyCell®-Inhaltsstoffe, der es uns ermöglicht, die Entwicklung eines Portfolios bahnbrechender Lösungen für Cannabisinhaltsstoffe unmittelbar zu forcieren, sagt Tom Glawdel, Chief Operating Officer von Glow LifeTech. Es handelt sich um die erste betriebliche Produktionsstätte der MyCell®-Technologie außerhalb des Ursprungslandes Schweiz, dank der es erstmalig möglich ist, den nordamerikanischen Markt mit MyCell®-Cannabisinhaltsstoffen zu beliefern.

Forschung & Entwicklung

Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Glow konzentriert sich aktuell auf die Entwicklung einer Reihe von wasserlöslichen MyCell®-CBD-(Cannabidiol)- und THC-(Tetrahydrocannabinol)-Lösungen und macht sich dabei das Wissen und die Erfahrung des Technologiepartners Swiss PharmaCan zunutze. Sobald Glow sein Portfolio an leistungsstarken, wasserlöslichen Cannabisinhaltsstoffen zusammengestellt hat, werden sich völlig neue Möglichkeiten der Anwendung von Cannabisprodukten erschließen und Partnermarken sind dann in der Lage, sich mit hochwertigen Produkten, die effektiver und rascher wirken sowie konsistent und kalkulierbar dosiert werden können, auf innovative Weise von der Konkurrenz abzuheben.

Glow hat sich der Entwicklung modernster Inhaltsstoffe verschrieben, die unseren Geschäftspartnern dabei helfen sollen, eine neue Ära mit wirksameren und angenehmeren Produkten auf wissenschaftlicher Grundlage einzuleiten, erklärt Rob Carducci, Chief Commercial Officer von Glow LifeTech. Mit Cannabis angereicherte Produkte verzeichnen weltweit ein rasantes Wachstum. Wir freuen uns schon darauf, diese Kategorie in enger Zusammenarbeit mit unseren Markenpartnern um innovative und revolutionäre Produkte zu erweitern.

Bereits vor der heutigen Bekanntgabe hat das Unternehmen einen Bericht mit den positiven Ergebnissen einer präklinischen pharmakokinetischen Studie zum Vergleich des modernen MyCell®-CBD-Konzentrats mit herkömmlichem CBD-Öl vorgelegt. Darin überzeugte das MyCell®-CBD mit einer raschen Absorption in weniger als 15 Minuten, einer um das Dreizehnfache höheren Absorption und einer dreimal so hohen Spitzenkonzentration von CBD innerhalb von 60 Minuten (siehe Glow-Pressemeldung vom 4. November 2021) Siehe Glow-Pressemeldung vom 4. November 2021: Glow LifeTech meldet positive präklinische Daten zu proprietärem MyCell®-CBD, die eine überlegene Bioverfügbarkeit und einen schnellen Wirkeintritt belegen

.

Die MyCell®-Technologie ist das eigene Verabreichungssystem natürlicher Herkunft von Glow, das die Absorption, Bioverfügbarkeit und Wirksamkeit von natürlichen Wirkstoffen wie Cannabinoiden, Vitaminen, Pflanzenstoffen und vielem mehr erheblich verbessert. Sie wandelt schlecht absorbierte natürliche Wirkstoffverbindungen in wasserverträgliche Konzentrate um, die einen schnellen Wirkungseintritt, eine hohe Absorption und eine präzise Dosierung aufweisen. Die Vielseitigkeit von MyCell®-Konzentraten ermöglicht die Verwendung in einer Vielzahl von Produktformaten wie Tropfern, Getränken, Lebensmitteln, Topika und Kapseln.

Jüngste Nachrichten: Das Unternehmen gab vor Kurzem den Beginn einer klinischen Studie mit Artemic Support® mit der MyCell®-Technologie an 50 Patienten mit Long COVID bekannt. Die vollständige Meldungen finden Sie hier: https://bit.ly/3tfwBam

Über Glow LifeTech Corp.

Glow LifeTech ist ein in Kanada ansässiger Biotechnologiekonzern, der sich auf die Herstellung von nutrazeutischen und Cannabinoid-basierten Produkten mit dramatisch verbesserter Bioverfügbarkeit, Absorption und Wirksamkeit konzentriert. Glow besitzt die Rechte an der bahnbrechenden, pflanzenbasierten MyCell Technology®, die schlecht absorbierte natürliche Verbindungen in verbesserte wasserverträgliche Konzentrate verwandelt, die das volle Heilungspotenzial der wertvollen Verbindungen freisetzen.

