IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining kündigt nicht verwässernde 20 Millionen US-Dollar Kreditfazilität mit Bank of Montreal an

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining kündigt nicht verwässernde 20 Millionen US-Dollar Kreditfazilität mit Bank of Montreal an

Vancouver, British Columbia - 21. Oktober 2021 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es von der Bank of Montreal ("BMO") eine Zusage für eine Darlehensfazilität in Höhe von 20 Millionen US$ (die "Fazilität") erhalten hat.

Alastair Still, CEO von GoldMining, kommentierte: "Während des gesamten Wachstums unseres Unternehmens haben wir uns an einen finanziell disziplinierten Ansatz zur Wertschöpfung gehalten, was durch die Tatsache belegt wird, dass das Unternehmen zuletzt vor fünf Jahren eine Kapitalerhöhung durchgeführt hat. Mit dem Börsengang von Gold Royalty Corp. sind wir in die neue Phase unseres Unternehmenswachstums eingetreten, die darin besteht, den Wert unseres Ressourcenportfolios zu erschließen. Unsere fortgesetzte Beteiligung an Gold Royalty, die einen aktuellen Marktwert von etwa 110 Mio. US$ hat, hat unsere Bilanz weiter gestärkt. Da wir unseren disziplinierten Ansatz beibehalten und planen, weiterhin Werte aus unseren Projekten zu erschließen, stärkt diese Fazilität unsere Bilanz, während wir gleichzeitig unser Engagement bei Gold Royalty beibehalten."

Die Fazilität unterliegt einem Zinssatz von 3-Monats-USD-LIBOR plus 5,65% p.a. sowie den üblichen Margenanforderungen. Die Fazilität hat eine Laufzeit von einem Jahr, kann vorbehaltlich der Zustimmung des Kreditgebers um ein weiteres Jahr verlängert werden und ist durch Aktien der Gold Royalty Corp. im Besitz des Unternehmens gesichert.

Die Fazilität wird für allgemeine Unternehmenszwecke, Akquisitionen und die weitere Entwicklung der Unternehmensprojekte zur Verfügung stehen, einschließlich der zuvor gemeldeten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Yellowknife in den Northwest Territories (Kanada), São Jorge im Bundesstaat Pará (Brasilien) und La Mina in Antioquia (Kolumbien).

Die Fazilität unterliegt den endgültigen Unterlagen und Bedingungen, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt außerdem 20 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Vorsitzender

Alastair Still, CEO

Telefon: +1(855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten und/oder Erwartungen widerspiegeln, einschließlich der vorgeschlagenen Fazilität und der geplanten Pläne des Unternehmens für seine Projekte. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich: die Unfähigkeit, die endgültige Dokumentation in Bezug auf die Fazilität fertigzustellen und zu vervollständigen oder die anderen Bedingungen zu erfüllen oder die Transaktion wie vorgesehen oder überhaupt abzuschließen; Verzögerungen bei den Plänen, die durch Einschränkungen und andere zukünftige Auswirkungen von COVID-19 verursacht werden, oder eine andere Unfähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Zeitpläne für geplante Projektaktivitäten einzuhalten, einschließlich des Zeitplans der vorgeschlagenen Projektstudien und -programme; die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankende Metallpreise, vorgeschlagene Studien, die möglicherweise nicht die Erwartungen von GoldMining für seine Projekte bestätigen, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit Regierungs- und Umweltvorschriften, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzierung. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMinings Jahresinformationsblatt für das am 30. November 2020 zu Ende gegangene Jahr und in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Überarbeitungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

