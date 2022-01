IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma gibt wichtige Updates bezüglich des LPT-Plattformprojekts und der Kommerzialisierung bekannt

IRW-PRESS: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma gibt wichtige Updates bezüglich des LPT-Plattformprojekts und der Kommerzialisierung bekannt

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (20. Januar 2022) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das Unternehmen oder Innocan) freut sich, ein Update zu seiner Forschung zu CBD-geladenen Liposomen mithilfe der LPT-Plattform von Innocan bekannt zu geben. Das Hauptziel von Innocan ist die Entwicklung einer Technologie, die die Vorteile eines bekannten Arzneimittels mit einem bekannten Verabreichungsweg kombiniert, um ein neuartiges Arzneimittel zu entwickeln, das für eine Vielzahl von Krankheiten eingesetzt werden kann.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63720/InnocanPharma-update_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Professor Chezy Barenholz, Leiter der Abteilung für Membran- und Liposomenforschung an der Hebräischen Universität, und Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma

Hintergrund - die Bedeutung von CBD und Liposomen

CBD wird zu einer Schlüsselkomponente in den Bereichen der medizinischen und pharmazeutischen Technologie.1 In den letzten Monaten gab es mehrere große Transaktionen im Bereich der CBD-Pharmazie, wie die Übernahme von GW Pharmaceutical durch Jazz Pharmaceutical für rund $7 Mrd.

Der therapeutischen Nutzen von CBD ist bekannt, und CBD-Nutzer haben in Bezug auf mehrere Krankheiten eine deutliche Linderung berichtet.3 Für Innocan ist CBD eine sehr vielversprechende Substanz, die in Zukunft einen positiven Einfluss auf die Behandlung mehrerer Krankheiten haben wird.

Liposomen werden schon seit geraumer Zeit in der Medizin eingesetzt. Doxil zum Beispiel ist ein hochwirksames und sehr erfolgreiches Krebsmedikament, das von Prof. Chezy Barenholz, dem Leitenden Wissenschaftler von Innocan, an der Hebrew University mitentwickelt wurde. Ähnlich wie die LPT-Plattform von Innocan basiert Doxil auch auf der Beladung von Liposomen mit einem Arzneimittel, was zu einer verbesserten Wirksamkeit führt.4

Das Problem der CBD-Behandlungen

Trotz der großen Fortschritte in diesem Bereich stehen CBD-Behandlungen vor einer großen Hürde. CBD wird im Körper sehr schnell abgebaut und weist eine geringe und variable orale Bioverfügbarkeit auf und reduziert somit die therapeutischen Wirkungen von CBD bei der Behandlung von Krankheiten, bei denen CBD das Potenzial hat, therapeutisch wirksam zu sein, wie Schmerzen, Multiple Sklerose, Rheumatoide Arthritis, Epilepsie und viele andere Krankheiten.

Die einzigartige Lösung von Innocan

Durch die Verabreichung von CBD, das in Liposomen verkapselt ist (die LPT-Plattform), versucht Innocan, lang anhaltende signifikante CBD-Konzentrationen im Körper zu erzielen, von denen Innocan glaubt, dass sie eine weitaus effektivere und kontinuierliche therapeutische Wirkung erzielen.

Im Jahr 2021 führte Innocan eine Reihe von Experimenten mit seiner LPT-Plattform an Tieren durch. Diese Experimente haben erste positive Ergebnisse gezeigt und bestätigen die Realisierbarkeit von Innocans Vorhaben, CBD für Menschen und Tiere für einen verlängerten Zeitraum bereitzustellen. Die neueste Studie des Unternehmens zeigte, dass CBD, das in Liposomen verkapselt ist, nach einer einzigen Verabreichung bis zu 6 Wochen lang in ausreichenden Mengen nachgewiesen werden kann, während CBD, das oral oder parenteral verabreicht wurde, bereits nach wenigen Stunden abgebaut war.

Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma, sagte: Wir freuen uns über unsere Fähigkeit, CBD-Moleküle in Liposomen einzukapseln. Der Verkapselungsprozess ist eine schwierige Aufgabe, aber wir sind mit den ersten Ergebnissen zufrieden. Die Fähigkeit, eine verlängerte Freisetzung von CBD zu erreichen und gleichzeitig therapeutische Konzentrationen im Gewebe/Blut aufrechtzuhalten, könnte die LPT-Technologie für den Einsatz in einer Vielzahl von klinischen Indikationen geeignet machen.

Aktueller und naher Ausblick

Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma, sagte: Wir sind sehr ermutigt durch die bemerkenswert positiven Studienergebnisse, die wir im Jahr 2021 erzielt haben. Deshalb arbeiten wir hart daran, unsere Daten, die wir in den letzten 12 Monaten erhoben haben, nicht nur zu vervollständigen, sondern sie auch noch breiter auszuwerten, indem wir auf Indikationen abzielen, die wir noch nicht berücksichtigt hatten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 2022 möglichst viele Studien auf diesem Gebiet durchzuführen, die wir planen zu veröffentlichen, sobald uns die Behörden den Patentschutz für unsere Technologie erteilt haben.

Verschiedene Wege zur Kommerzialisierung

Diese bahnbrechenden ersten Ergebnisse, die nach dem Wissen von Innocan von niemandem sonst erzielt wurden, haben das Unternehmen ermutigt, mit einer Personalaufstockung und dem Aufbau einer eigenen Einrichtung fortzufahren, um schnelle Fortschritte zu gewährleisten. Innocan ist der Ansicht, dass solche Schritte für die Zukunft von entscheidender Bedeutung sind, da das Unternehmen plant, so bald wie möglich mit Humanstudien zu beginnen. Innocan arbeitet derzeit daran, die Erweiterung der Kapazitäten sicherzustellen, die es dem Unternehmen ermöglichen werden, CBD-beladene Liposomen in größeren Mengen herzustellen, was einen zusätzlichen Schritt in Richtung kommerzieller Produktion darstellt.

Interessanterweise, ist kürzlich ein neuer Aspekt in Bezug auf die Anwendungen in der Veterinärmedizin deutlich geworden, obwohl die Forschung von Innocan zunächst auf die Nutzung der LPT-Plattform beim Menschen ausgerichtet war. Iris Bincovich erklärte hierzu: In unseren Experimenten mit Hunden haben wir erste vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung verschiedener Krankheiten festgestellt. Wir planen auch die Kommerzialisierung für den Veterinärmarkt. Der weltweite Veterinärmedizinmarkt wurde im Jahr 2020 auf USD 29,2 USD Milliarden geschätzt und es wird erwartet, dass er von 2021 bis 2028 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,4 % wachsen wird (veröffentlicht in GVR Grand View Research im Januar 2021). Wir sind verpflichtet, einen vollständigen tierärztlichen Regulierungsprozess zu durchlaufen, einschließlich größerer Tierstudien, allerdings werden die Vorschriften vermutlich den für Menschen geltenden ähneln. Daher besteht die Möglichkeit, dass sie einen schnelleren Weg zur Kommerzialisierung bieten. Innocan glaubt, dass diese Studien die Entwicklung von Humanarzneimitteln unterstützen und beschleunigen werden. Jeder, der einmal versucht hat, eine Katze oder einen Hund medizinisch zu behandeln, weiß, wie schwierig das sein kann. Ein Medikament, das einen Monat lang wirkt, was mit der LPT-Plattform möglich ist, wäre eine bedeutende Innovation für Tiere und Menschen.

Parallel zur Einrichtung eines Labors und den Fortschritten im Rahmen des LPT-Programms führt Innocan Tierstudien im Zusammenhang mit mehreren Aspekten der LPT durch, die später bei der Vorbereitung von klinischen Prüfungen am Menschen unterstützende Daten liefern können.

Innocans Beziehung zur Hebräischen Universität Jerusalem

Innocan Israel hat mit der Yissum Research and Development Company (Yissum), dem kommerziellen Arm der Hebräischen Universität Jerusalem, einen weltweiten exklusiven Forschungs- und Lizenzvertrag hinsichtlich Design, Vorbereitung, Charakterisierung und Bewertung von mit CBD (oder andere Cannabinoide) beladenen Liposomen abgeschlossen. Die Forschungs- und Entwicklungsinitiative wird von Professor Chezy Barenholz, Leiter der Abteilung für Membran- und Liposomenforschung an der Hebräischen Universität geleitet. Er ist Erfinder von über fünfundfünfzig Patentfamilien, von denen zwei Doxil®, einem von der FDA zugelassenen Arzneimittel zur Behandlung von Brustkrebs, zugrunde liegen. Diese einzigartige Liposom-Plattform-Technologie kann eine Vielzahl von Anwendungen haben, wie Epilepsie, Schmerzlinderung, Entzündungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Am 7. Oktober 2019 wurde ein Patent für diese Technologie angemeldet.

Über Innocan

Innocan Pharma ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung verschiedener Plattformen zur Verabreichung von CBD- Medikamenten konzentriert. Innocan Pharma und Ramot von der Universität Tel Aviv arbeiten gemeinsam an einer neuen, revolutionären Technologie auf Basis von Exosomen, die unter Einsatz von CBD sowohl auf Indikationen des zentralen Nervensystems (ZNS) als auch auf die vom Corona Virus ausgelöste Covid-19-Erkrankung abzielt. Mit CBD beladene Exosomen bergen das Potenzial, zur Genesung von infizierten Lungenzellen beizutragen. Dieses Produkt, das über Inhalation verabreicht werden soll, wird in Zusammenhang mit einer Vielzahl von infektiösen Lungenerkrankungen getestet.

Innocan Pharma hat mit Yissum, dem kommerziellen Arm der Hebräischen Universität Jerusalem, eine weltweit gültige exklusive Lizenzvereinbarung unterzeichnet, die der Entwicklung einer Arzneimittelverabreichungstechnologie für CBD dient. Dabei werden einzigartige Liposome zur kontrollierten Wirkstofffreisetzung mittels Injektion verabreicht. Innocan Israel hat die Absicht, gemeinsam mit Prof. Barenholz, sowohl die Liposomenplattform für eine Reihe möglicher Indikationen zu testen. Darüber hinaus arbeitet Innocan Israel an der Entwicklung eines dermatologischen Produkts, bei dem CBD mit anderen Arzneiwirkstoffen kombiniert wird, sowie an der Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln auf CBD-Basis, die unter anderem für topische Anwendungen zur Linderung der Symptome von Psoriasis (Schuppenflechte) und zur Behandlung von Muskelschmerzen und rheumatischen Schmerzen eingesetzt werden. Alle Gründer und leitenden Angestellten von Innocan Israel verfügen über eine wirtschaftlich erfolgreiche Erfolgsbilanz in der Pharma- und Technologiebranche in Israel und weltweit.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen über Forschung und Entwicklung, Kooperationen, das Potenzial für die Behandlung von Indikationen bei Hunden unter Verwendung der LPT-Technologie des Unternehmens, die weitere Erforschung von Behandlungen für andere Erkrankungen, die Behandlung anderer Erkrankungen und andere therapeutische Wirkungen, die sich aus den Forschungsaktivitäten und/oder den Produkten des Unternehmens ergeben, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zeitplan für den Markteintritt, sind zukunftsorientierte Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Informationen sind naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen bezüglich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten und des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung geäußerten Erwartungen oder Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; staatliche und behördliche Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden; sowie Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Konkurrenten. Es gibt auch Risiken, die mit dem Produktvertrieb verbunden sind, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten, das Ausbleiben der erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder das Ausbleiben, diese rechtzeitig zu erhalten) und der Verfügbarkeit von Vorprodukten und Fertigprodukten auf jedem Markt. Der voraussichtliche Zeitplan für den Eintritt in die Märkte kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder der Notwendigkeit zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Infolge des Vorstehenden sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen bezüglich des Zeitpunkts der Einführung des Vertriebs von Produkten verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedar.com abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

2. Die von anderen Unternehmen oder Entwicklern erhaltenen Zahlungen spiegeln möglicherweise nicht die zukünftigen Zahlungen wider, die das Unternehmen erhalten könnte.

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC6043845/

4. Es gibt keine Garantie dafür, dass die LPT-Plattform von Innocan den gleichen Erfolg haben wird wie Doxil.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63720

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63720&tr=1

