IRW-PRESS: Madoro Metals Corp.: Madoro entdeckt neuen, mehrere Kilometer langen epithermalen und Skarnabschnitt bei Yautepec und fügt drei neue Abbaukonzessionen hinzu, um Entdeckungen zu bestätigen

22. April 2021, Vancouver (British Columbia, Kanada) - Madoro Metals Corp. (Madoro oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es bei der mexikanischen Bergbaubehörde formell drei zusätzliche Abbaukonzessionen beantragt hat, die an sein Projekt Yautepec im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca angrenzen.

Diese neuen Gebiete wurden durch die systematische Anwendung unseres Explorationsmodells identifiziert, sagte David Jones, Exploration Manager und Director von Madoro. Durch zielgerichtete Explorationen war Madoro bis dato bemerkenswert erfolgreich bei der Entdeckung bedeutsamer Gebiete mit Gold-, Silber- und Basismetallmineralisierungen - ohne vorangegangene Explorations- oder Bergbauarbeiten. Die Aufnahme dieser Konzessionsgebiete am südlichen Ende unseres Projekts Yautepec umfasst einen mehrere Kilometer langen Abschnitt mit mineralisierter epithermaler und Skarnalteration und erweitert unsere Anzahl an hochwertigen Zielen für Explorationsbohrungen beträchtlich.

Madoro hat drei Arbeitsphasen im südlichen Teil seines Projekts Yautepec abgeschlossen und verfolgt die vielversprechenden frühen Ergebnisse aus dem Gebiet San Bartolo weiter (siehe Pressemitteilung vom 30. September 2020). Die drei neuen Konzessionen umfassen insgesamt 1.550 Hektar, womit sich die Gesamtfläche des Projekts auf 13.810 Hektar erhöht. Sie beinhalten auch Gebiete, die außergewöhnliches Explorationspotenzial für epithermale und Skarnsysteme mit mehreren Metallen (Au-Ag-Cu-Pb-Zn) aufweisen. Diese Systeme sind den zurzeit produzierenden Minen San José (Fortuna Silver - NYSE: FSM) und Arista-Switchback (Gold Resource Corp - NYSE: GORO) im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca ähnlich und liegen innerhalb desselben regionalen Strukturgürtels.

Die jüngste Arbeitsphase von Madoro in diesem Gebiet veranlasste das Unternehmen, das zusätzliche Land hinzuzufügen. Die jüngsten Arbeiten des geologischen Teams des Unternehmens beinhalteten Kartierungen und Probennahmen. Diese Proben befinden sich zurzeit im Labor und werden in Kürze analysiert werden. Nach dem Erhalt der ausstehenden Analyseergebnisse wird das Unternehmen in einer besseren Position sein, um Ziele zu isolieren, sein Bohrprogramm zu planen und sich zu den zunehmenden Möglichkeiten in der Region zu äußern.

Darüber hinaus hat das Unternehmen Officers und Directors des Unternehmens insgesamt 1.500.000 Incentive-Optionen (die Optionen) gewährt. Die Optionen können innerhalb von drei Jahren nach dem Gewährungsdatum zu einem Preis von 0,11 Dollar pro Aktie ausgeübt werden und werden über einen Zeitraum von drei Jahren ausgegeben. Die Optionen wurden im Rahmen des Incentive-Optionsplan des Unternehmens gewährt.

