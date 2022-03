IRW-News: TAAT Global Alternatives Inc. : TAAT® erhält in acht globalen Märkten den Status einer eingetragenen Marke

IRW-PRESS: TAAT Global Alternatives Inc. : TAAT® erhält in acht globalen Märkten den Status einer eingetragenen Marke

Der Markenname TAAT® ist jetzt in den USA, der Europäischen Union, Australien, Neuseeland, den Philippinen, Israel, Indien und Mexiko eine eingetragene Marke.

Las Vegas und Vancouver, 25. März 2022 - TAAT® Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das Unternehmen oder TAAT®) freut sich bekannt zu geben, dass seine Markenanmeldungen für die Marke TAAT® als eingetragene Marken in acht globalen Märkten abgeschlossen wurden, einschließlich der USA, wo TAAT® Original, Smooth und Menthol jetzt in mindestens 2.500 Geschäften verkauft wird. Ab 2021 begann das Unternehmen im Rahmen seines Plans, in der globalen Tabakindustrie zu expandierenden, Markenschutz in mehreren internationalen Märkten zu erlangen. Seit der vierten Märzwoche 2022 ist der Markenname TAAT® nun in den folgenden globalen Märkten ein eingetragenes Warenzeichen:

Markt Bevölkerung1 Anteil der Raucher

Vereinigte Staaten 329,4 Millionen 12,5 %2

von

Amerika

Europäische Union (27 447,8 Millionen 18,4 %3

Mitglieder)

Australien 25,6 Millionen 11,6 %4

Neuseeland 5,08 Millionen 13,4 %5

Philippinen 109,5 Millionen 18,7 %6

Israel 9,2 Millionen 19,8 %7

Indien 1,38 Milliarden 29 %8

Mexiko 128,9 Millionen 16,4 %9

Die Durchsetzbarkeit des geistigen Eigentums, das die Marke TAAT® umfasst, sowie des Produkts und seiner Handelsaufmachung, hat für das Unternehmen mit dem weiteren Ausbau seiner Präsenz zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Markenattribute älterer Tabakerzeugnisse wie Zigaretten scheinen in bestimmten Märkten aufgrund von Vorschriften, die schlichte Verpackungen mit minimalen Branding-Elementen auf Verpackungen und Stangen vorschreiben, immer mehr an Bedeutung verloren zu haben. Als tabakfreies Produkt ist TAAT® in der Regel von solchen Vorschriften ausgenommen und kann im Rahmen seiner Präsenz am Verkaufsort sein Logo, seine Botschaft und die entsprechenden Farben für jede TAAT®-Sorte platzieren. Daher sind Markenmerkmale wie der Name TAAT® ein entscheidender Teil des öffentlichen Auftritts des Produkts, und der Schutz der eingetragenen Marken in den USA sowie sieben anderen globalen Märkten könnte dem langfristigen Wachstum des Unternehmens zugute kommen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64922/TAAT_032522_DEPRcom.001.jpeg

TAAT®, dessen Basismaterial weder Nikotin noch Tabak enthält, wurde erstmals im Dezember 2020 in den USA eingeführt und hat sich als Alternative zu Tabakzigaretten einen Namen gemacht. Im Jahr 2021 reichte das Unternehmen Markenanmeldungen in mehreren globalen Gerichtsbarkeiten ein und wurde seit dem Zeitpunkt der Abfassung dieser Meldung in den USA sowie sieben weiteren globalen Märkten, einschließlich der Europäischen Union, als Marke eingetragen.

Leser, die Nachrichtendienste nutzen, können die obigen Medien möglicherweise nicht sehen. Eine Version dieser Pressemitteilung mit allen veröffentlichten Medien finden Sie auf SEDAR oder im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens.

Joe Deighan, Gründer von TAAT®, sagte: Der Aufbau eines robusten Portfolios an geistigem Eigentum für ein Produkt und eine Marke ist angesichts der standardmäßigen Genehmigungsfristen für die Überprüfung und Bearbeitung von Anträgen für solche Dinge wie Warenzeichen, eher ein Marathon und kein Sprint. In der CPG-Branche sind Warenzeichen nicht nur für die langfristige Rentabilität einer bestimmten Marke, sondern auch für den Schutz des Verbrauchers unglaublich wichtig. In Märkten wie dem Vereinigten Königreich sind gefälschte Zigaretten ein allgegenwärtiges Problem. Wenn Zigaretten unbekannter Qualität unter bekannten Markennamen verkauft werden, schadet dies letztlich dem einzelnen Raucher am meisten.10 Durch rechtliche Mechanismen wie Handelsmarken sind Unternehmen der Tabakindustrie wie TAAT® in der Lage, die scheinbar unvermeidlichen Knock-off-Versionen ihrer Produkte, die auf den Markt kommen können, zurückzudrängen. Darüber hinaus können Marken einen breiteren Schutz für die Marke über das rauchbare Produkt hinaus in Kategorien wie Merchandise bieten. Es ist ein wichtiger Meilenstein für uns, dass die Marke TAAT® in den USA und in mehreren Märkten nun ein eingetragenes Warenzeichen ist, da wir in naher Zukunft in diese eintreten wollen. Wir freuen uns darauf, den mit einer eingetragenen Marke verbundenen Markenschutz für uns zu nutzen.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

TAAT® Global Alternatives Inc.

Setti Coscarella

Setti Coscarella, CEO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TAAT® Investor Relations

1-833-TAAT-USA (1-833-822-8872)

investor@taatglobal.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE (CSE) UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Über TAAT® Global Alternatives Inc.

Das Unternehmen hat TAAT®, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT® wird in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten. Das Basismaterial von TAAT® ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei Big Tobacco-Firmen tätig waren, wurde TAAT® im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 812 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatglobal.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, oder werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die erwartete Leistung von TAAT® in der Tabakindustrie, zusätzlich zu den folgenden: die möglichen Ergebnisse und Vorteile der Registrierung des TAAT®-Warenzeichens in den acht in der Pressemeldung angegebenen Märkten, die mögliche Erteilung der Warenzeichen, die in zusätzlichen Märkten beantragt wurden. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf die von TAAT® Global Alternatives Inc. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (http://sedar.com).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64922

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64922&tr=1

