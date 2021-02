IRW-News: True Leaf Brands Inc.: True Leaf will Zentrum für handwerkliches Cannabis in BC etablieren

IRW-PRESS: True Leaf Brands Inc.: True Leaf will Zentrum für handwerkliches Cannabis in BC etablieren

Der True Leaf Campus wird die erste Einrichtung ihrer Art sein, die die wachsende Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis in BC bedienen wird

9. Februar 2021 - Vernon, B.C. - True Leaf Brands Inc. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFD) (FWB: TLAA) kündigt einen strategischen Plan an, um der wachsenden Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis in British Columbia die von ihr benötigten Dienstleistungen zu bieten.

Die Cannabisbranche in BC besteht derzeit aus einer Mischung von Anbaubetrieben, die den Regeln vor der Legalisierung unterstehen, sowie nach dem Cannabis Act lizenzierten Produzenten, die strengen Anforderungen an die Qualitätssicherung, Sicherheit und den Vertrieb unterliegen. Die Einrichtung des Unternehmens, der True Leaf Campus, wird Anbaubetrieben und Mikro-Züchtern, die nach einem Zugang zum legalen Markt streben, bedienen.

Mikro-Züchter müssen strenge Widmungs-, Sicherheits-, Qualitäts- und Produktionsanforderungen erfüllen, um eine Lizenz zu erlangen, und können ihr Produkt erst dann im Großhandel an lizenzierte Standardverarbeitungsbetriebe wie True Leaf verkaufen. Die Einrichtung auf dem True Leaf Campus in Lumby (BC) wird ein ganzes Spektrum von Dienstleistungen und Seed-to-Shelf-Lösungen (Anm.: vom Saatgut zum Verkaufsregal) anbieten:

- Unterstützung hinsichtlich der Anforderungen an den Betrieb entsprechend der Standardbetriebsverfahren und die Herstellung von Produkten gemäß den Qualitätsvorgaben von Health Canada

- Genetische Reinigung, Vermehrung und Klonen

- Verarbeitung und Verpackung

- Mögliche Lizenzgebühren oder Vertrieb über die Vertriebskanäle von True Leaf

Das Unternehmen ist einzigartig aufgestellt, um die Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis in BC zu unterstützen, nachdem es Zugang zu Hunderten von angestammten Anbaubetrieben im Okanagan Valley, den Kootenays, dem Fraser Valley und auf Vancouver Island hat.

Cannabis aus BC steht weltweit für Qualität - dieser Ruf baut auf der Leidenschaft und der harten Arbeit der handwerklichen Gemeinschaft auf. Nun ist es an der Zeit für diese Gemeinschaft, zu brillieren, und wir wollen sie dabei unterstützen, meint True Leaf-CEO Darcy Bomford. Unsere Mission besteht darin, als Verfechter für die handwerkliche Cannabisgemeinschaft aufzutreten, indem wir ihnen die erforderlichen Dienstleistungen anbieten und ihren Produkten den Weg auf den legalen Markt ebnen.

Zur Unterstützung dieses strategischen Plans hat das Unternehmen das Team um drei neue Mitglieder in Schlüsselpositionen verstärkt:

- Tom Smale wird als General Manager des True Leaf Campus fungieren. Herr Smale hat bei mehreren lizenzierten Betreibern gearbeitet und verfügt über ein tiefes Verständnis der regulatorischen und verfahrenstechnischen Anforderungen von Health Canada.

- Doug Robinson wird als Master Grower (Anm.: Meisterzüchter) tätig sein. Herr Robinson ist ein erfahrener lokaler Anbauer, der mit einer jahrelangen konstanten Produktion unter Verwendung verschiedener Anbaumethoden aufwarten kann.

- Nick Foufoulas wird die Geschäftsentwicklung unterstützen. Herr Foulas verfügt über enge Kontakte in der Branche sowie über einen Hintergrund in den Bereichen Corporate Finance und Geschäftsentwicklung.

Die legalen Cannabisverkäufe haben nun zum ersten Mal die illegalen Verkäufe auf dem Schwarz- und Graumarkt in Kanada überholt. Nach Angaben von Marijuana Business Daily erreichten die Ausgaben für Cannabisprodukte als Genussmittel im dritten Quartal des vergangenen Jahres aktualisierten Zahlen zufolge 824 Millionen CAD. Im Vergleich dazu lag der Verkaufserlös von nicht lizenzierten, nicht medizinischen Cannabisprodukten im gleichen Zeitraum bei geschätzten 754 Millionen CAD.

True Leaf wendet sich derzeit an die handwerkliche Cannabisgemeinschaft in BC. Interessenten werden gebeten, sich unter der Rufnummer 1 (250) 275-6063 an das Unternehmen zu wenden.

Über True Leaf

True Leaf Brands Inc., ist ein lizenzierter Produzent mit Sitz in Vernon (BC). Das Unternehmen ist der Besitzer und Betreiber des True Leaf Campus, einer 19.500 Quadratfuß großen Cannabisanbau- und -produktionsanlage auf einem 40 Acres großen Grundstück mit Widmung für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis sowie allgemeiner industrieller Widmung.

