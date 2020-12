IRW-PRESS: YSS Corp.: YSS Corp. gibt den Abschluss der Übernahme von Sweet Tree Swift Current, den Beginn des Börsenhandels im Marktsegment OTCQB Venture und einen Neuzugang zum Board bekannt

CALGARY, ALBERTA, 11. Dezember 2020 - YSS Corp. (das Unternehmen oder YSS) (TSXV: YSS) ( WKN: A2PMAX ), ein führendes kanadisches Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das unter den Markennamen YSS CannabisTM und Sweet Tree CannabisTM auftritt und als vertrauenswürdige Anlaufstelle zum Erkunden und Entdecken von Cannabis in Kanada gilt, freut sich, den Abschluss der Übernahme der Firma 102014474 Saskatchewan Ltd. (die Übernahme) bekannt zu geben. Die Firma betreibt einen Cannabis-Verkaufsstandort unter der Marke Sweet Tree in Swift Current, Saskatchewan (Sweet Tree Swift Current).

Seit Unterzeichnung einer finalen Vereinbarung am 16. Oktober 2019 im Hinblick auf die Übernahme wurde die Firma Sweet Tree Swift Current von YSS gemeinsam mit den derzeitigen Aktionären von Sweet Tree Swift Current geführt. Ausständig waren noch die Aushandlung der Vertragssumme und der Vertragsbedingungen sowie die Genehmigung der Saskatchewan Liquor & Gaming Authority (SLGA). Die Bilanz (Geschäfts- und Betriebsergebnis) von Sweet Tree Swift Current wurde bisher über ein zwischen YSS und Sweet Tree Swift Current unterzeichnetes Verwaltungsdienstleistungs- und Darlehensabkommen erstellt, um den Standort abzusichern und zu finanzieren und das Geschäft im Einklang mit den betrieblichen Vorgaben von YSS zu führen.

Die Übernahmetransaktion fand mit der Emission von 5,0 Millionen Stammaktien von YSS (Übernahmeaktien) ihren Abschluss. Die Übernahmeaktien sind an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden.

YSS gibt darüber hinaus mit Freude bekannt, dass die Stammaktien des Unternehmens ab dem 11. Dezember 2020 in den Vereinigten Staaten im Marktsegment OTCQB Venture unter dem Börsensymbol YSSCF gehandelt werden. Der Handel im Marktsegment OTCQB Venture bietet eine transparente und aktive Handelsplattform und soll den bestehenden und zukünftigen Aktionären in den USA den Zugang und Handel mit den YSS-Aktien erleichtern. Die Aktien des Unternehmens werden daneben auch weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol YSS und an der Börse Frankfurt unter der Wertpapierkennnummer A2PMAX gehandelt.

Des Weiteren freut sich das Unternehmen, die Bestellung von Herrn Jason Balakas in das Board of Directors des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Balakas ist einer der Gründer und ein Director von Sweet Tree Modern Apothecary und nach wie vor ein treuer Aktionär und Unterstützer von YSS. Herr Balakas verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Gastgewerbe und Einzelhandel. Er zeichnete für die Entwicklung und Umsetzung zahlreicher Restaurant- und Unterhaltungskonzepte in der Region Calgary verantwortlich und war seit der Firmengründung bis Juni 2019 Chief Financial Officer von Sweet Tree Modern Apothecary. Die Bestellung von Herrn Balakas bedarf noch der Genehmigung durch die entsprechenden Regulierungsbehörden (Gaming, Liquor & Cannabis Commission von Alberta, SLGA, Alcohol & Gaming Commission von Ontario und TSX Venture Exchange).

Über YSS Corp.

Angesichts von Einzelhandelsbetrieben unter den Marken YSSTM und Sweet TreeTM ist YSS Corp. ein erstklassiger Cannabis-Einzelhändler und eine vertrauenswürdige Destination, um Cannabis in Kanada zu erkunden und zu entdecken. YSS betreibt 18 Standorte in ganz Alberta und in Saskatchewan unter den Marken YSS und Sweet Tree. Darüber hinaus verfügt YSS über ein strategisches Portfolio von im Bau befindlichen, gesicherten und aussichtsreichen Standorten, die ein zukünftiges organisches Wachstumspotenzial für das Unternehmen darstellen. Das Führungsteam von YSS überzeugt mit seiner nachweislichen Fachkompetenz auf dem Gebiet der Kapitalmärkte, des Einzelhandels, des Gastgewerbes, der Cannabisbranche, des Finanzmanagements und seinem klaren Bekenntnis, durch die Nutzung hervorragender Geschäftschancen in dieser faszinierenden neuen Branche einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Die Einzelhandelskompetenz von YSS basieren auf fünf wesentlichen Säulen: Kundenfreundlichkeit, Wertschöpfung, Selektion, Teamwork und - vor allem - Vertrauen.

