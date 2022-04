Israel - Attentäter von Tel Aviv von Sicherheitskräften erschossen

Jerusalem (Reuters) - Nach dem Anschlag in einer Bar in Tel Aviv mit zwei Todesopfern ist der mutmaßliche palästinensische Angreifer israelischen Angaben zufolge von den Sicherheitskräften nach stundenlanger Großfahndung erschossen worden.

Der Mann habe sich in der Nähe einer Moschee in Jaffa, südlich von Tel Aviv, versteckt und sei dort entdeckt worden, teilte der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet am Freitag mit. Bei einem anschließenden Schusswechsel sei er getötet worden. Es handele sich um einen Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland. Er war den Angaben zufolge am Donnerstagabend in eine Bar im Zentrum von Tel Aviv eingedrungen und hatte um sich geschossen. Zwei Menschen seien getötet, drei weitere schwer verletzt worden. Der Angreifer flüchtete. Hunderte Sicherheitskräfte waren an der Fahndung beteiligt.

In den vergangenen Wochen war es bereits zu mehreren Anschlägen in Israel gekommen. Dabei wurden 13 Menschen getötet.