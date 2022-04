Jack Dorsey zur Zukunft von Twitter: Musk ist „einzige Lösung, der ich vertraue“

Die Übernahme von Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk ruft gemischte Reaktionen hervor. Während Musk-Fans seine Übernahme als Schritt in die richtige Richtung für die Plattform sehen und auf mehr Meinungsfreiheit hoffen, sehen Kritiker ein Problem in dem noch stärkeren Einfluss auf den öffentlichen Diskurs, den Musk nun mit dem Besitz der Plattform erhält.

Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey unterstützt die Übernahme und äußerte sich auf Twitter, Musk sei die „einzige Lösung, der ich vertraue“, um das Unternehmen zu führen, das er 2006 mitgegründet hat. Dorsey sagte, sein „größtes Bedauern“ sei, wie Twitter als Unternehmen operiere. „Es war im Besitz der Wall Street und des Anzeigenmodells“, sagte Dorsey. „Es von der Wall Street zurückzunehmen, ist der richtige erste Schritt. „Grundsätzlich glaube ich nicht, dass jemand Twitter besitzen oder betreiben sollte“, fügte er hinzu. „Es will ein öffentliches Gut auf Protokollebene sein, kein Unternehmen.“

Was das Unternehmen angeht, sagt Dorsey jedoch, dass er dafür ist, dass Musk die Dinge leitet. „Elons Ziel, eine Plattform zu schaffen, die ‚maximal vertrauenswürdig und breit integrativ‘ ist, ist richtig“, sagte er und dankte Parag Agrawal, CEO von Musk und Twitter, dafür, „das Unternehmen aus einer unmöglichen Situation herausgeholt zu haben“. „Dies ist der richtige Weg … Ich glaube von ganzem Herzen daran“, fügte Dorsey hinzu.

Übernahme-Zeitpunkt gerade rechtzeitig?

Am Markt wird zudem das Timing und der Preis für die Übernahme als potenziell günstig angesehen, angesichts der am Donnerstag anstehenden Unternehmensbilanzen. Die letzten Monate waren für den Tech-Sektor von Gegenwind geprägt. Am Markt äußert sich das mit starker Volatilität und einer extremen Reaktion auch auf leichte Enttäuschungen. Während Netflix bereits zum zweiten Mal hintereinander die volle Breitseite abbekommen hat, wird das auch bei einigen anderen Big-Tech-Playern erwartet. Die nun fast abgeschlossene Übernahme sollte den Twitter-Kurs jedoch unabhängig von den Zahlen stützen.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock.com